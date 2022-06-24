雲林科工環保用地爭議　立委劉建國視訊強調「該撤案」

▲斗六市民代表許百芳、曾博鴻，縣議員江文登、林內鄉長張維崢也出席記者會表示，絕對反對在斗六市蓋焚化爐。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市雲科工業區環保用地早於於1993年通過環評，日前傳出該地可能興建事業廢棄物焚化爐。立法委員劉建國今（24）日雖因確診隔離，仍透過視訊召開記者會表達「雲林縣不需要再多一座焚化爐」，強調對焚化爐立場始終如一，並要求工業局在雲科北勢區廢棄物處理場用地設置焚化爐計畫「撤案」。

雲科工環保用地爭議近日在地方引起大量討論，工業局計畫在雲科工業區設置焚化爐，用來收受雲林、嘉義、彰化、南投的一般事業廢棄物；該案獲環保署環評初審通過，若啟用每日可處理180噸一般事業廢棄物。

▲立法委員劉建國今日雖因確診隔離，仍透過視訊召開記者會表達「雲林縣不需要再多一座焚化爐」，強調對焚化爐立場始終如一。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員劉建國表示，距離1993年通過環評，在29年後的現在，工業區時空背景經濟環境都不同以往，現在雲科工業區是三個工業區在串連一起，工業局只做環境差異評估，顯然太便宜行事。

立委劉建國說明，廢棄物轉為「生質能源」技術雲林縣早就有了，環保署於2018年就補助雲林縣政府機械處理設備（MT），後來改為（ZWS）系統，藉由機械篩分、破碎、乾燥等系統化流程處理後，製作成可燃衍生燃料；現在雲科工業區提出更先進的「固體再生燃料（SRF）」技術，SRF與ZWS一樣是生質能技術，產出的一樣是燃料棒，只是技術更先進。

▲林內鄉長張維崢強調，沒有人會同意要蓋焚化爐。（圖／記者蔡佩旻攝）

劉建國表示，一向秉持理性討論、專業問政，雲科工環保用地爭議上被有心人士導向政治操作，製造惡劣圖卡進行網路傳播及造謠，其人司馬昭之心，真相終有大白事實不容改變，已經資料搜集完成，正式提告交出幕後藏鏡人，端正風氣亦正視聽。

斗六市民代表許百芳、曾博鴻，縣議員江文登、林內鄉長張維崢也表示，絕對反對在斗六市蓋焚化爐。劉建國也提到，由他主修的廢清法第二十八條之一，規範全國24座還在營運的焚化爐，通通要以焚化生活垃圾為主，有餘量才能再處理其它相關廢棄物，相關單位必須依法行政。

▲劉建國表示，雲科工環保用地爭議上被有心人士導向政治操作，製造惡劣圖卡進行網路傳播及造謠，已經資料搜集完成，正式提告交出幕後藏鏡人，端正風氣亦正視聽。（圖／記者蔡佩旻攝）

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