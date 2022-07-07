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雲林雲科工設址焚化爐撤案　縣府：掩蓋不了民意反彈事實

▲新聞處長羅楚東指出，工業局對於開發計畫環差報告中，兩次審查會議報告共提到569次「焚化爐」，完全沒有提到SRF。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲新聞處長羅楚東指出，工業局對於開發計畫環差報告中，兩次審查會議報告共提到569次「焚化爐」，完全沒有提到SRF。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林科工廢棄物處理場用地案於地方引起爭議，縣政府今（7）日表示，經濟部雖撤回環評程序，但缺乏地方溝通導致民意嚴重反彈是事實；工業局對於開發計畫環差報告中，兩次審查會議報告中共提到569次「焚化爐」，完全沒有提到SRF（固體再生燃料），卻反指雲縣府誤解，昧於事實的無端指控，縣府表示遺憾。

雲林縣政府表示，經濟部於2022年7月4日及2022年6月22日新聞稿中，強調雲科工大北勢區廢棄物處理場環保用地是以設置SRF能資源中心，強調係以SRF技術方式處理，並非焚化爐，最終又聲稱為避免誤解，主動撤回雲科工業區大北勢區廢棄物處理場用地環評程序。

但從工業局的報告當中，白紙黑字清清楚楚，工業局提出「雲林科技工業區開發計畫環境影響差異分析報告(第13次變更)」資料再再顯示規劃主體為「焚化爐」，完全沒有「固體再生燃料（SRF）能資源中心」相關資料、嚴重與事實不符。

環保局長張喬維說明，雲科工設置始於1993年，在2001年即提到要設置焚化爐，中間還有歷經過很多次的環境差異分析且考量事業廢棄物有妥善處理，都是得到暫緩結果，時隔21年一直到今年3月才提出「第十三次的差異分析變更」並提及興建焚化爐。

張喬維表示，縣政府會特別前往拜訪經濟部長是希望可以三方合作ZWS產生所謂的SRF，因為這是屬於無煙囪、不會造成污染，希望產生SRF可以取代生煤做燃燒使用，這部分是支持的，可惜當時部長這邊有提到說，「工業局自己已有規劃」，而後續工業局的規劃就是送出來的就是環評的附件。  

而針對斗六公所有提到，工業局的報告書中做SRF是要做生質能的發電，環保局長張喬維解說，SRF就是一個產品、就是一個固體的衍生性燃料，在國發會推動的過程中，稱為「取代性燃料」，所以這邊我們是希望存粹的先執行「SRF的製造廠」，所產生的SRF可以販售給需要的廠商作為替代生煤使用，並減少污染排放。

張喬維並提到，目前環保局在環評的書卷中，看見的字樣就是焚化爐，工業局對外宣稱說有做SRF廠而是不是要做後續的汽電鍋爐共生廠，事實上並沒有看見任何的書卷、文件的部分，所以沒辦法做評估。而縣政府推動的ZWS也會產生SRF的部分，我們是販售給鍋爐廠商作為生煤的替代，以供一噸的SRF依照熱值去替換減少使用生煤、減少污染排放。

張喬維指出，當初提報到工業局做生質能源中心，我們存粹希望他是做成SRF的產品，因為能到達到販售去化，所以只規劃到SRF的製造程序。因每一次的環差會議都是由工業局所提出，第十三次的環境差異分析雖然小組審查通過撤回，未來會不會再提送我們並不清楚，但我們希望未來若再提送環境差異分析時，要先做好民意溝通、再針對廢棄物的處理技術，最有效且污染最少的方案。

  張喬維最後補充，雲科工是有預留甲級廢棄物處理廠的用地，而一般廢棄物處理有許多方式，包含資源回收循環、焚化、掩埋、再利用等，但工業局只有提到未來有規劃該產業別進駐，屆時會採用何種處理方式並沒有敘明，這部分我們也希望說未來工業局要提出不論是第十三次或第十四次的差異分析時把相關的技術敘明清楚，做好地方的溝通。

新聞處長羅楚東強調，雲林縣政府非常認同經濟部所提出的「地方經濟、產業要發展，要繼續擴大招商，相對的必須要負擔事業廢棄物處理的責任」，目前雲林縣政府已經有一套有效且可行的ZWS系統，今年還會增加一套移動式的ZWS系統，更有效率處理雲林縣的廢棄物。

▲新聞處長羅楚東指出，工業局對於開發計畫環差報告中，兩次審查會議報告共提到569次「焚化爐」，完全沒有提到SRF。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環保局長張喬維（左）表示，目前環保局在環評的書卷中，看見的字樣就是焚化爐，工業局對外宣稱說有做SRF廠而是不是要做後續的汽電鍋爐共生廠，事實上並沒有看見任何的書卷、文件的部分，所以沒辦法做評估。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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