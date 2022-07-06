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有男友卻頻繁夢到「天菜同事」　她嚇瘋：這算出軌嗎？

▲▼ 情侶、夫妻（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲女網友頻繁夢到新同事，不知道自己算不算精神出軌。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃麗頻／綜合報導

「我出軌了嗎？」日前一名女網友分享，最近被公司新來的帥哥同事吸引，但是自己已經有男友了，就算克制不去注意，卻還是頻繁夢到他，覺得愧對男友，不知道算不算精神出軌。PO文一出引發高度討論，有網友表示，「心動是本能，忠誠是選擇。」

原PO在Dcard發文表示，本身是一個很愛看帥哥的人，最近公司來了一個新同事，長得又高又帥、個性很好也很成熟，因為彼此都有另一半，平時都會盡量避嫌。直到某次下班順路一起走後，「開始頻繁夢到新同事」，對此，原PO崩潰詢問，「這樣算精神出軌嗎？」

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▲▼ 面對此問題，網友看法不一。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友看法不一。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，底下網友看法不一，「很正常啊！看到漂亮的帥的都會忍不住多看幾眼」、「只是荷爾蒙作祟」、「心動是本能，忠誠是選擇」、「不要做出實際行動跟不要講出來，一切就都沒事」、「喜歡上美好的事物是本能」、「心動難免啦～帥哥誰不愛」、「就把他當韓團帥哥欣賞就好啦！」

有部分網友持反面意見，「這是精神出軌沒錯」、「真正愛你的人，會懂的拒絕外在誘惑」、「夢到就是妳潛意識的暗示」、「就是微出軌而已」、「已經快要算心靈出軌了吧！」，也有不少人認為，「只是剛認識套上人設濾鏡」、「腦袋追求新鮮感而已啦」、「撐過新鮮期就沒事了」、「除非你們有眼睛欣賞外的部分」。

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