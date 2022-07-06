一句「差10元嗎」遭網狂嗆支那人　麵館闆娘哭整天不忍了：要告

▲台中澤君麵館老闆娘因菜單事情遭網友洗版，對於部分網友人身攻擊，闆娘決定開告。（圖／記者許權毅拍攝）



記者許權毅／台中報導

台中澤君麵館遭網友爆料指出價格標示不一，陸籍老闆娘還稱「菜單有發到Google上、差那10元嗎？」，甚至稱老闆娘態度理直氣壯，引起許多網友到Google評論刷一顆星，怒罵老闆娘「滾回中國、支那人」等言論。對此，闆娘出面淚訴，可能是說話比較直，但整件事是誤會，當面、網路上都一直致歉，也說自己整天都吃不下，看到網友人身攻擊差點氣喘發作，對於太過分的言論決定提告。

本站稍早報導《顧客結帳才知漲價...闆娘網回：差這10元？ 被刷1星淚訴誤會》，女顧客因為菜單與實際結帳不一，向老闆娘詢問卻得到「有傳到網上」的回應，事情從餐廳燒上網路，甚至2人隔空筆戰爭論，顧客留言怒嗆「標示不清，事後突然收費增高，我就問你心裡好不好受，乾脆全部換成時價好了」，並指出2個月前也有顧客受害。

▲闆娘在Google評論回擊網友的內容，引起許多網友不滿。（圖／翻攝Google評論）



老闆娘在底下回應表示，油肉麵粉物價一直漲，櫃檯也有放樣本，能為了麵粉漲價就重印嗎？一次又是好幾千，並問女顧客「你很差這10元嗎？不能有點同理心嗎？」訴苦表示自己都是手工揉麵團。

面對老闆娘回應，女顧客表示當然都能理解辛苦，但是從頭到尾都沒說不接受漲價，只是想要誠心的道歉，並說「難道10塊錢就不是錢嗎」。

▲闆娘表示，支那人一詞對她來說相當汙辱，決定開告。（圖／記者許權毅拍攝）



事情在網路上持續延燒，也有人發現疑似是因為闆娘不熟悉操作，Google評論上最新菜單也早就被下架。但仍有眾多網友抨擊，甚至洗版出征罵陸籍闆娘「滾回中國、支那人」等，闆娘說5日下午已經到第五分局報案，準備提告。

老闆娘說，父親在大陸擔任警察，從小就被教育不能說謊，她經營2年多，雖然個性直，但跟許多客人都變成朋友，因為長期揉麵團，身體出現狀況，5日看到滿滿負評跟不實指控，甚至一度氣到氣喘要發作，感到相當委屈。

▲店家5日生意銳減，晚餐時段總計僅有3組客人。（圖／記者許權毅拍攝）

此外，有網友質疑店家還開分身帳號替自己護航，在Google評論表示當下在場，有聽到老闆娘一直道歉跟解釋。闆娘反駁「分身說」並且強調，跟很多客人都變成朋友，可能是朋友幫忙澄清，她不知道是誰。

▲網友質疑闆娘來用分身帳號帶風向，她回應自己不曉得是誰，自己很多客人都變成朋友。（圖／翻攝Google評論）

▲店家5日生意收到影響，營業額僅剩原本一半不到。（圖／記者許權毅拍攝）