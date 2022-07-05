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小情侶激戰忘鎖門！嗨到一半「門突然開了」　男友1句安慰她更崩潰

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲男友媽看到小倆口正在激戰。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶「性」致一來，便會開始做壞壞的事，但若被長輩看到，可就尷尬極了！就有一名女網友發文表示，日前她和男友在房間激戰，卻因忘記鎖門，被男友媽看光光，事後男友說了1句話安慰她，卻反而讓她更尷尬。

這名女網友在Dcard上，以「在男友家愛愛被男友媽看到了」為題發文，提到她和男友交往2年，未來也有結婚的打算。日前她一如往常的搭車去男友家見面，「性」致一來，兩人便在房間大戰，豈料房門卻突然打開了。

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原PO還原當天情形，她和男友同時看向門口，原來是男友媽開的門，那時他們才發現，原來房間門沒鎖。男友當下尷尬的說，他實在沒想到媽媽會突然開門，要原PO「別放在心上」。聞言，她只覺得更加尷尬，怎麼可能不放在心上？

男友媽事後則說，孩子已經大了，做這檔事很正常，同時替原PO教訓男友怎麼沒鎖門？尷尬的氣氛才總算化解。原PO也以這個血淋淋的例子提醒大家，去男友家「愛愛」一定要記得鎖門！

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲原PO直呼，愛愛一定要記得鎖門。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒事的～我還有叫床聲、床撞牆被聽到呢」、「反正我們要壞壞的時候第一件事就是去鎖門，以防這種尷尬的事情發生」、「我只有鎖門才敢脫衣服」、「我是男友媽在男友的垃圾桶裡面看到套套」。

還有些網友表示，「其實不管怎樣應該都要先敲門的吧」、「我也是，男友的家人都會直接闖入，完全不會敲門，每次都差點被看到，秒蓋棉被」、「有家人的話，本來就該鎖門，但進別人房門也本來就該敲門吧」。

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