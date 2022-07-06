顧客結帳才知漲價...闆娘網回：差這10元？　被刷1星淚訴誤會

▲台中澤君麵食館遭顧客爆料，菜單與實際價格不一，指老闆娘在網上跟客人開戰，還被人身攻擊，事後闆娘出面說明一切是誤會。（圖／記者許權毅拍攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名女顧客4日到北屯澤君麵館吃飯，用完餐結帳時發現金額跟菜單上不同，被多收15塊錢，沒想到詢問陸籍老闆娘時，被回「菜單有上傳到Google」，顧客認為相當不合理，甚至跟老闆娘發生言語衝突，事後顧客到Dcard發文，引起許多網友到Google評論刷一顆星，闆娘還上去長文回應「有差這10塊嗎？」。對此闆娘出面激動淚訴，當下完全是誤會，並且一直向客人道歉，並且表示5日生意完全砍半，原本會坐滿的用餐時間僅剩1組客人。

▲台中澤君麵館菜單爭議，在Google評論引起眾多討論，顧客截圖闆娘回應「你很差這十元嗎？」在網路掀起論戰。（圖／翻攝Google評論）



女顧客在Dcard發文表示，點餐時闆娘不在只有店員，點了一份牛肉捲餅跟肉絲炒貓耳朵，依據菜單上顯示總共應該是175元，結帳時卻被闆娘收190元，詢問卻得到「點之前沒看Google，新菜單有傳上去，我們已經漲價好幾個月，是你自己沒先上去看的」，顧客詢問為何沒有新菜單，闆娘回應「印菜單要錢，舊的用完才印」。

▲老闆娘表示，當時店員阿姨忘記提供新版價目表，才會釀誤會。（圖／記者許權毅拍攝）



事後引起許多網友到Google評論刷一顆星，還要罵陸籍老闆娘「滾回中國、支那人」，老闆娘也回應該顧客的留言，「物價一直漲，你很差這10元嗎？」

老闆娘出面接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，前幾個月前漲價時，有用紅筆重寫一張價目表，平常都會把新價錢跟舊菜單一起給客人，除了要把舊菜單消化，也是避免浪費，3日晚上客人來時，她剛好出去辦事，店員阿姨忘記給新價目表，才會造成誤會。

▲▼闆娘表示，事情在網路上延燒後，5日生意完全砍半，尖峰用餐時刻僅剩3組客人，拿出前一天的銷售菜單相比，確實僅剩一半左右。（圖／記者許權毅拍攝）



該顧客表示，自己只是想要「價格標示清楚以及解釋道歉」；老闆娘淚訴，一開始就不斷跟客人道歉，絕對沒有不肯道歉，包含在網上不斷致歉，原本生意都還算可以，單日營業額都會破萬以上，今天整天下來不到3000元，幾乎是剩下2成，她整天以淚洗面，看到網友人身攻擊相當難受，針對某些網友的言論，已經到警局報案準備提告。

▲闆娘透露，自己都是純手工製作，相當用心經營餐廳，發生這件事一度不想做了。（圖／記者許權毅拍攝）

▲針對不理性網友人身攻擊，闆娘5日下午已經到警局報案，準備提告。（圖／記者許權毅拍攝）