「不會廉價嫁女」！女友媽逼「拿出500萬」才能結婚　網傻：八點檔？

▲結婚本是喜事，但敲定婚禮大小事時，常會發生一些摩擦。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

情侶穩定交往後通常會選擇步入婚姻殿堂，但結婚「不只是兩人的事」，在敲定婚禮大小事時常會有摩擦。一名男網友就表示，他與女友已在談論結婚，但過程中女友媽媽和女友對聘金及喜宴的要求讓他覺得心累，感嘆「為何結個婚這麼麻煩？」

一名男網友在「靠北婚姻2.0」中發文表示，家裡因他的婚事在吵架，自己媽媽想照這邊習俗「小聘26萬大聘36萬，金飾打22萬的套組」；但岳母則堅持「小聘36萬大聘68萬，聘金不退，金飾打38萬的套組」，且因聘金打算給女兒，所以不給嫁妝。

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過年時女友家人前來拜年，但因為聘金和金飾喬不攏，導致當下雙方家長很尷尬。原PO寫道，女友媽媽強調她們不會賣女兒，但也不會廉價出嫁，因為養大女兒不容易，要給女兒一個保障，所以聘金以及金飾都必須照著女方家的規定。而女友媽媽又開口，她們親戚少，喜宴桌數也少，所以不出喜宴錢，要求原PO家大方一點，喜宴錢全出。

原PO表示，媽媽認為聘金以及金飾，再加上喜宴及其他支出，這樣算一算一場婚禮下來，至少要花220萬元。不僅如此，女友媽媽要求希望先買房，頭期款要由男方家全付，房貸才是由夫妻一起負擔。原PO表示，若加上頭期款，家裡至少要拿出500多萬元，在男女方都很堅持之下，他夾在中間感到很為難，感嘆「為何結個婚這麼麻煩？」

貼文一出引發網友熱議，許多網友紛紛表示，「現在還有大聘小聘？我以為只是過場面而已」、「這樣真的太累了，也許真的下一個會更好～」、「這個婚結下去，未來還有你受的咧！」、「盡自己所能，攤開說表明自己家裡能力就是這樣，不要就拉倒。」、「條件反過來，看女方要不要。」、「這是八點檔？這樣還要娶？？？」

也有不少網友給出處理方式的建議，「都是成年人了，手牽手去登記就解決的事，二個共組家庭，雙方父母都該放手不要干涉，祝福就好」、「自己要娶的，不要靠父母，自己出錢，兩家都沒話說，不然就別娶」、「盡自己所能，攤開說表明自己家裡能力就是這樣」。