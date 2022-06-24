交往3年不敵1句告白！她有男友卻對「天菜同事」動心　網全罵翻

▲女網友被天菜同事告白後心動不已。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

情侶交往過了熱戀期後，迎來的倦怠期會是一大考驗。就有一名女網友發文訴說自己在感情中遇到的難關，表示自己有個交往3年的男友，但最近一名「天菜」同事突然告白，讓她有點心動，覺得愧對男友，讓她不知如何是好。沒想到不少網友罵翻，紛紛要她分手不要再耽誤男友了。

一名女網友在Dcard以「有男友但是遇到更適合的人」為題發文，表示自己和男友穩定交往三年，不曾吵架也沒有不合，但突然被視為「哥們」的天菜同事告白，因同事各方面都是原PO理想型，於是她開始出現「跟同事在一起會不會更幸福，或是他是不是才是對的人」的想法，讓她深感對男友愧疚。

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雖然原PO坦言，知道自己的這種想法很糟糕，但還是被網友罵翻，「新鮮感而已，快分吧，讓那個男生早點離開你，ok?」、「你跟他生活過？一起住過？很常單獨出去玩？那你憑甚麼一口認定是更適合你的人？」、「你跟同事的問題都很大」、「明明知道有男朋友了還告白心態是什麼？」、「想偷吃什麼都是理由」、「分吧不要害你現任，你不值得他愛」、「開始暈船就是渣女的開始…這樣不算精神出軌嗎？」、「成為名錶的路從此開啟」、「你男友真可憐」。

▲女網友傾訴自己在感情中遇到的難關。（圖／翻攝自Dcard）

但也有網友持反面意見，「如果現任留不住妳，那妳想去哪是妳的自由，別後悔就好」、「心動是本能，忠誠才是選擇。這些都是難免的，就看你最後選的是誰」、「如果你沒有非現任不可，那你沒有很愛他，我覺得可以換一個了」、「覺得適合就在一起，自己的人生自己負責，不用被道德綁架」、「先分手再慢慢考慮後續，不然妳現在這種騎驢找馬心態很糟糕」、「不愛就分手，愛情是兩個人在一起最應該的理由」、「其實也還好啦，交往分手很正常」、「還沒結婚，本來就有選擇權，但不要劈腿先分手吧。」