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兒子帶女友回家！一周住3天「衣服全丟洗衣籃」　媽怒了：要我洗？

兒子的女友竟把換洗衣物留給原PO洗。（示意圖／pixabay）

▲兒子的女友竟把換洗衣物留給原PO洗。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

熱戀中的情侶，可能偶爾會到對方家過夜，不過若是跟家長同住，換洗衣物會留給對方家長清洗嗎？一名網友就抱怨，兒子帶女友回家過夜，竟將衣物都留在他家清洗，讓他相當疑惑是不是自己跟不上時代，直呼「這樣應該是有點不禮貌吧？」

一名家長在《匿名公社》發文抱怨，兒子目前當兵中，周五、周六、周日會帶女友回家住，不過女友竟將衣物都留在他家清洗，「前ㄧ兩次是只有一件短袖t恤，我就想說算了，這禮拜是二件上衣，牛仔褲、小可愛、甚至襪子，全都留下來放我們家的洗衣籃裡要給我洗，我就有點火大了。」

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原PO表示，「把衣服留給對方家長洗，這樣應該是有點不禮貌吧？而且…畢竟算是外人，衣服跟對方家人一起洗，不覺得不舒服嗎？」原PO也相當疑惑，究竟是自己跟不上時代了，還是這樣做真的不禮貌？

貼文曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言「跟兒子說吧！自己的老婆要自己教家裡的規矩讓父母當壞人主動說以後會難相處！」「非常沒禮貌！我弟弟的女朋友來家裡過夜，我都直接告訴她衣服請妳自己洗，結果她只用清水浸泡在桶子，我也是立馬請我弟告訴她，如果要這樣，以後不要來我這過夜」、「只能說，她家教不好」、「沒禮貌啊，對方父母又不是旅館人員，也不是傭人」、「不是妳跟不上時代，是對方忘記帶家教出門」。

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