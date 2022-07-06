柯文哲稱「民眾因姓氏不投蔣萬安」　游淑慧：陳其邁陳致中當選才奇怪

▲▼台北市議員游淑慧市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長柯文哲日前分析，許多人會因「蔣」姓不投國民黨立委蔣萬安。對此，台北市議員游淑慧在臉書上表示，選舉選到拿別人姓氏做文章蠻幼稚的，也代表「沒招」了。如果看長輩來決定選舉，陳致中和陳其邁當選才奇怪吧。

柯文哲5日在《新聞不芹菜》節目中提及，蔣萬安只要掛「蔣」字，很多人就不會投他，但台北市也有人絕對不投民進黨，於是黃珊珊夾在中間，當蔣萬安民調比黃珊珊低時，有些人會為了不給民進黨當選，就會把票轉移到黃珊珊身上；綠營則陳時中若民調拉不起來，為了不讓蔣萬安當選，也會把票轉給黃珊珊。

游淑慧回擊，選舉選到拿別人姓氏做文章蠻幼稚的，也代表「沒招」了。如果看長輩來決定選舉，陳致中和陳其邁當選才奇怪吧。前總統蔣經國，是民調公認「最有貢獻」「最被懷念」的總統。蔣萬安從2016投入立委選戰，就一直姓蔣，人家也贏了兩次立委選舉，而市長支持度，從去年到現在也一直保持民調第一。

游淑慧強調，「蔣家後代」只是選舉操作，不是勝負關鍵。「蔣家後代」是蔣萬安的身分之ㄧ，他改變不了，而選民對這個身份的喜惡影響也早已固化。

游淑慧說，現在柯文哲、黃珊珊再來操作「姓氏」，對選情來說實在是「冇彩工」。從民調變化可知，黃珊珊近期的民調漲幅，很大來自於變心的台北市民，這些對陳時中的「由正轉負」的觀感。但如果陳時中不參選呢？如果陳時中爭取回他的支持者呢？對黃珊珊「唯一支持」的選民到底有多少，才是足以支持她走到最後的基礎。

游淑慧再說，至於若說有那個字會影響黃珊珊？「柯」字，才是會讓很多人會為這個字不支持黃。對這八年台北市政不滿意的市民、對柯文哲市長本人不滿意的市民，這些人看到黃珊珊是柯的接班人，也可能投不下去。

游淑慧最後說，台北市長選戰已經到了下半場，外界對陳時中的檢驗聚焦「防疫檢驗」，對黃珊珊聚焦在「市政檢驗」，但對蔣萬安的檢驗卻是「家族檢驗」，選民不會覺得怪怪的嗎？