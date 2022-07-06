陳其邁推薦「石斑魚薯條」日文名涉抄襲　廠商急認錯下架

▲網友爆料，陳其邁推薦「石斑魚薯條」日文名稱涉抄襲日品牌。（圖／翻攝陳其邁ig）

記者賴文萱／高雄報導

近期中國禁止台灣石斑魚輸往中國，為協助漁民找出路，高雄市長陳其邁昨天在IG推薦一款在地漁民製作的「酷博魚薯條」，但卻遭到網友質疑名稱抄襲日本品牌Calbee旗下的同名薯條產品。對此，陳其邁上午回應表示，這家林園的養殖廠商已經道歉，並承認錯誤，目前也已回收下架所有的商品。

有網友在PTT八卦版上爆料指出，陳其邁推薦的石斑魚薯條，日文名稱直接抄襲Calbee的經典熱賣產品「じゃがりこ Jagarico」，底下引來網友熱議。

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▲廠商急發道歉啟事，宣布相關產品下架回收。（圖／翻攝廠商官網）

陳其邁上午出席旗津黑沙玩藝節暨高雄啤酒嘉年華活動時回應，這是一家林園的養殖廠商，他已經道歉，承認錯誤，也回收下架所有的商品。他說，我們出發點是希望能幫助漁民，所以是在林園養殖協會所辦的一個場合的促銷活動，藉此希望能多幫助漁民，能夠讓石斑漁民大家有更好的通路。

當事廠商也緊急發出道歉啟事，「本公司發生酷博魚薯條相關產品的包裝，因包裝文字じゃがりこ誤植，造成對Calbee公司造成困擾致上最深的歉意。目前已將此包裝產品進行下架回收動作，爾後定將更審慎處理相關事宜。」