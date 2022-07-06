內湖參選人只有她挺蔣萬安？　李彥秀嗆：綠營是無招可用了嗎

▲李彥秀指出，她早已把跟蔣萬安的看板掛上，難道是綠營無招可用的窘境嗎。（圖／翻攝李彥秀臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨內湖南港區議員參選人李彥秀5日與市長參選人蔣萬安共同到碧湖公園晨間運動，但卻傳出，有綠營政論節目大做文章抨擊，在內湖區只有李彥秀願意挺蔣萬安。對此，李彥秀在臉書回擊，什麼都能講的綠營政論節目就算了吧，這些人是多不懂市長跟議員的選舉生態。

北市港湖區藍營議員競爭激烈，現任市議員游淑慧、李明賢、闕枚莎、吳世正等人都要爭取連任，前議員李彥秀今年也投選戰。

李彥秀在臉書上提到，昨天上午她邀請蔣萬安到碧湖公園跟晨間運動的老朋友互動，本來是一場陽光正面的選舉活動，相信民進黨未來候選人，在黨內廝殺完畢之後，類似的拜票也不會少。想不到，下午就傳來好友提醒，綠營政論節目說蔣萬安來內湖只有她一人陪蔣。

「這些人是多不懂市長跟議員的選舉生態！」李彥秀說，議員是複數選區，黨內自然會有良性的競爭。市長候選人是所有議員候選人的公約數。面對個別議員的邀約，當然只有一個人陪同。「難道，之後我的競選總部成立與造勢，邀請萬安來，其他議員參選人也要一起參加嗎？」

李彥秀說，這樣的見縫插針，真是令人哭笑不得。上週五，蔣萬安辦公室安排了到梘頭福德祠參拜，不就是全員到齊嗎？選舉當然是很多這樣的街頭巷議，但是如果連基本的認知都有問題，只是為了攻擊而攻擊，真是大可不必。

李彥秀也說，選市長自然有很多外界的建議，民進黨現在的操作，就是要混淆視聽，甚至要讓蔣萬安團隊陷入父子騎驢的窘境，雖然無聊，但是說不定還真的有人中計。

李彥秀更懷疑的說，把蔣萬安跟議員候選的關係放大檢視，難道是綠營無招可用的窘境嗎？甚至有人說，蔣萬安不是好母雞，沒有人要跟他掛看板，也是無聊的揣測。「我自己的跟萬安看板不就穩穩地掛好了！」

李彥秀強調，自己的信念很簡單，市長議員選舉，就是團體戰，就是要把港湖撐住，分進合擊擴大藍營基本盤，才能有機會議員全壘打，蔣萬安順利當選，讓台北成為實現每個人夢想的城市。