因「1字」不投蔣萬安？　他曝黃珊珊得票天花板：柯文哲邏輯有問題

▲國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長柯文哲日前分析，許多人會因「蔣」姓不投國民黨立委蔣萬安，但也有人絕對不投民進黨，故蔣萬安民調比台北市副市長黃珊珊低時，這些選民會將票投給黃珊珊。國民黨前立委蔡正元6日在臉書發文直言柯文哲「邏輯有問題」，現在選民只記得前總統蔣經國姓蔣，就是要投給姓蔣經國的蔣。他也指出，黃珊珊頂多只能得到20萬票。

柯文哲5日在《新聞不芹菜》節目中提及，蔣萬安只要掛「蔣」字，很多人就不會投他，但台北市也有人絕對不投民進黨，於是黃珊珊夾在中間，當蔣萬安民調比黃珊珊低時，有些人會為了不給民進黨當選，就會把票轉移到黃珊珊身上；綠營則陳時中若民調拉不起來，為了不讓蔣萬安當選，也會把票轉給黃珊珊。

對此，蔡正元質疑，難道因爲蔣萬安姓「蔣」就不投的人，會投給被姓「蔣」的帶來台灣的黃珊珊？這些人不投給民進黨，會投給曾靠總統蔡英文選立委的黃珊珊？「柯文哲把這些人當白痴嗎？」

蔡正元指出，回顧歷年台北市長選舉，時任國民黨台北市長候選人連勝文在2014年拿61萬票，國民黨候選人丁守中2018年拿57萬票，今年大環境對國民黨有利，蔣萬安得票至少能有65萬票。

蔡正元表示，而2014年時任台北市長候選人柯文哲，靠著民進黨支持得票85萬票，2018年柯文哲只拿58萬票，被民進黨時任台北市長候選人姚文智拿走24萬票，今年衛福部長陳時中出來選，至少可拿55萬票。

蔡正元進一步說，全台北市選票只有140萬票，留給黃珊珊的得票空間頂多只有20萬票。今年台北市長選舉，別說黃珊珊會選得很差，柯文哲自己選都會慘兮兮。

蔡正元認為，柯文哲可能只想到前總統蔣介石姓蔣，故有人不投姓蔣的候選人，可是現在的選民只記得前總統蔣經國姓蔣，就是要投給姓蔣經國的蔣，柯文哲的臉會被打得很腫。