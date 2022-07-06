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「熊好券」又要來了！7大振興方案一次推出　黃珊珊曝：下週揭曉

▲▼台北市副市長黃珊珊出席「2022天母啤酒節」開幕式。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊出席「2022天母啤酒節」開幕式。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，台北市政府2021年發放「熊好券」振興商圈，今年各大產業再度受到本土疫情衝擊，據了解，北市府將推出7大振興活動，且將再度發放「熊好券」，而台北市副市長黃珊珊6日也透露，將在下週召開記者會對外說明振興活動。

據了解，台北市長柯文哲6月要求，各大局處盤點振興方案，其中包括去年「熊好券」檢討方案，並且要在6月底前全部盤整完畢。

台北市政府原訂6月30日要召開記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊等人出面說明振興活動，據了解總計有7大方案，其中包括市場、藝文產業等項目；但因台北市政府秘書長陳志銘認為，追加減預算尚未送到議會，因此延期2週推出，但儘管延期2週也難以趕上審查追加減預算時程。

黃珊珊6日上午出席「2022天母啤酒節」開幕式記者會，並且於會後接受聯訪。針對是否要再發熊好券？黃珊珊透露，北市振興方案將於下週公告，屆時會跟外界報告。

媒體追問，外傳上週就要推出振興記者會，但因為追加減預算尚未送至議會才延期，黃珊珊回應，北市府一直有在討論，有各種不同狀況一直在發生，所以7月31日送到議會之前可能會隨時調整。

▲▼台北市副市長黃珊珊出席「2022天母啤酒節」開幕式。（圖／記者袁茵攝）

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