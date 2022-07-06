蔣萬安喊商圈月月辦活動　黃珊珊：市府資源「不可漫無目的發送」

▲台北市副市長黃珊珊出席「2022天母啤酒節」開幕式。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長提名人蔣萬安近來勤跑商圈，開支票未來若當選要月月辦、季季辦活動，非一次性活動。對此，台北市副市長黃珊珊6日再度表示，北市府會根據每個商圈特色一起討論振興方案，而不是比賽，且政府資源要做有效配置，「市府資源不可漫無目的發送」。

台北市7月8日至8月25日在天母運動公園舉辦「天母啤酒節」，串連100間以上商圈特色店家與在地百貨業者參與促銷活動，並於7月23日至24日邀請陳昇、新寶島康樂隊、陳零九等多名藝人熱力開唱，現場還有百款啤酒及人氣美食任民眾選購。

黃珊珊6日到「天母啤酒節」活動現場進行開幕記者會，並且於會後接受媒體訪問。針對蔣萬安日前開支票說未來當選要月月辦活動，今日到訪天母參加該活動是否有較勁意味？黃珊珊表示，台北市資源會用在最有用的地方，所以沒有人要跟誰較勁，是資源配置的問題。

黃珊珊指出，這兩年因為景氣、疫情關係，相信商圈非常努力，而北市府也盡全力與商圈討論如何振興，「天母啤酒節」在2年前就已有討論，希望擁有這麼棒住宅環境的天母，商圈可以和其他台北商圈有不同風味，加上年底還有「天母搞什麼鬼」大遊行，是其他地方無可取代的活動。

黃珊珊強調，北市府會根據每個商圈特色與需求，與商圈一同討論振興方法，而不是做比賽，且政府資源要做有效配置，若要辦活動得視商圈實際需求，「而且政府資源不可能漫無目的發送。」

媒體追問，會不會因搶不到藍營選票，而有所要補強的地方？黃珊珊回應，不要每天想選票，要想的是市民需要什麼，每天都要做好自己的工作，若只想著選票就難以將工作做好。