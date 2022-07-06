「這國」宣告破產！沒錢買油、買糧食　急向俄羅斯求援

▲斯里蘭卡破產，連原油都沒錢買了。（圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

受通膨及俄烏戰爭影響，人口只有2200萬人的新興國家斯里蘭卡，面臨著「原油、糧食、藥品」短缺的問題，國內原油存量甚至剩不到一天，斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）也在昨（5）日對國會表示斯里蘭卡已經破產。

綜合外媒報導，曾被視為南亞經濟發展典範的斯里蘭卡，目前正爆發建國以來最嚴重經濟危機，外匯存底幾乎見底，食品通膨已升至近60%，使得斯里蘭卡盧比自3月以來已經眨值80%以上，導致沒錢買重要物資，國內從糧食到原油都面臨嚴重短缺。

▲斯里蘭卡一位母親表示，「我們買不起牛奶，只能偶爾給小孩吃點米飯，但我們不吃任何蔬菜，因為太貴了。」（圖／路透）

對於目前面臨重大的經濟問題，總理威克瑞米辛赫向國會表示，「我們目前為破產國家，正與國際貨幣基金組織（IMF）進行談判。這是事實也是現實，2023年會過得非常痛苦，可能要到2024年才會好轉。」

為了解決存油不足的能源問題，斯里蘭卡能源部長（Kanchana Wijesekera）透露，該國原油存量只剩不到一天，目前正派出官方代表團前往俄羅斯談判石油交易，盼能購買俄羅斯的低價原油。

總理威克瑞米辛赫則向媒體表示，「我認為我們能拿到俄羅斯原油，也相信俄羅斯原油已經來到斯里蘭卡。」也承諾民眾，將在7月10日前恢復燃料供應。而對於現況，總理威克瑞米辛赫認為自己有信心能扭轉經濟局面，但恢復穩定期仍須一段的時間。