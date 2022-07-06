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中俄艦艇沖繩外海現蹤　日本機艦警戒監視

▲▼俄羅斯無畏級驅逐艦（Udaloy-class destroyer）。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

▲俄羅斯無畏級驅逐艦（Udaloy-class destroyer）。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

文／中央社記者楊明珠東京6日專電

日本海上自衛隊發現，一艘中國海軍東調級輔助綜合情報船5日凌晨航行在沖繩縣宮古島東北海域。另3艘俄國軍艦4日晚上航行在釣魚台列嶼黃尾嶼東南方海域，已派軍艦警戒監視。

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）5日公布中國海軍艦艇動向指出，日本海上自衛隊觀察到一艘中國海軍東調級輔助綜合情報船（舷號794），5日凌晨4時（台灣時間3時）左右航行在宮古島東北約120公里的海域，朝西北方前進後朝東海方向航行。

這艘東調級輔助綜合情報船6月12日航行在長崎縣對馬的西南海域，朝日本海方向航行後，6月16日東進津輕海峽，6月26日航行在伊豆群島八丈島（隸屬於東京都）的東北約90公里海域。

▲▼中國海軍東調級輔助綜合情報船（舷號794）。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

▲中國海軍東調級輔助綜合情報船（舷號794）。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

日本防衛省派出海上自衛隊第14護衛隊所屬的「瀨戶霧」號（部署於京都的舞鶴）、第46掃雷隊所屬的掃雷艇「黑島」號、第一航空群所屬的P-1反潛機（部署於鹿屋）及第5航空群所屬的P-3C（部署於那霸）因應，蒐集情報並警戒監視。

日本統合幕僚監部5日也公布俄羅斯海軍艦艇動向指出，4日晚上7時左右，日本海上自衛隊觀察到俄羅斯海軍1艘無畏級驅逐艦（舷號543）、1艘守護級護衛艦（舷號337）及1艘杜布納級補給艦總共3艘俄艦航行在釣魚台列嶼的黃尾嶼（日本稱尖閣諸島的久場島）與赤尾嶼（日本稱大正島）之間日本的鄰接區，在離開鄰接區後，朝東北前進，航向東海。

日本防衛省派出海上自衛隊第7護衛隊所屬的「不知火」號、第12護衛隊所屬的「阿武隈」號、第一海上補給隊所屬的「摩周」號及第5航空群所屬的P-3C因應，蒐集情報並警戒監視。

日本防衛省統合幕僚監部表示，這3艘俄艦當中的1艘無畏級驅逐艦及1艘守護級護衛艦6月15日上午9時左右在千葉縣犬吠埼的東南約180公里處朝西南前進，當晚7時左右在伊豆群島須美壽島與鳥島之間的海域朝西南前進，之後與杜布納級補給艦會合。

這3艘俄國艦艇7月2日在沖繩縣與那國島與西表島之間的海域朝東北前進。

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