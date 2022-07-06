烏克蘭收緊限制！具兵役資格者禁止移動　澤倫斯基事先不知情暴怒

▲烏克蘭軍隊總司令扎盧日內（左）擅自限制人員行動，引發總統澤倫斯基（右）不滿。（組圖／翻攝自推特、路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭武裝部隊總參謀部在當地5日宣布，禁止境內所有具兵役資格的人未經許可離開居住地，以方便政府統計流離失所的人數。不過，烏克蘭總統澤倫斯基卻對軍方在未知會他的情況下，擅自限制人員行動表示不滿，公開批評軍方此舉將引發社會問題。

綜合外媒報導，在烏俄戰爭爆發後，烏克蘭就下令限制國內所有18至60歲的男子出境，以確保國家的動員力，不過武裝部隊總參謀部5日卻在未經總統同意的情況下，擅自發出更嚴格的行動限制令，禁止所有應徵入伍者、預備役人員和需服兵役的人離開家鄉。

烏克蘭軍隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）在Facebook指出，「親愛的公民，尤其是那些義務兵和需要服兵役的人，我提醒各位，戰爭目前仍在進行。你的國家需要你！因此所有尚未登記或更新軍事登記的人都應該這麼做。如果你們打算離開所在地區，必須事先獲得當地招募中心的許可才行。」

《基輔獨立報》指出，總參謀部的相關決定是為了方便政府統計流離失所的人數，不過此舉卻引起不少烏克蘭人的批評，認為這個定義模糊的新政策不公平地限制了人們的移動能力，還有可能對經濟造成損害。澤倫斯基隨後也對軍方在未知會他的情況下，擅自收緊對軍事人員行動的限制表示不滿。

他5日在全國談話中批評軍方不應該在沒有他的同意下擅自推出引發爭議的新政策，「我看到人們對這個決定有不同的評價。我們的社會開始出現誤解和憤怒，因此我下令軍方在6日的會議提出有關這一決定的更多細節。我向人民保證，我一定會解決這個問題，並要求總參謀部今後不要在未知會我的情況下做出決定」。