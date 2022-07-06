俄羅斯原油運一趟到中國5天賺4700萬元　高達俄烏戰前3倍

▲中遠海運與俄羅斯「Sovcomflot」是主要將俄羅斯原油運送至中國的公司。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

仰賴能源出口的俄羅斯在俄烏戰爭開打後遭西方國家強力制裁，但至今仍有為數不少願意頂著惡名運輸俄羅斯原油的船東，在一條航線上將原油運往中國，一趟賺到的錢甚至是戰爭爆發前約3倍之多。

《彭博》報導，船東利用小型油輪將原油從俄羅斯東部港口科斯米諾港（Kozmino）運往中國，單趟就能賺取160萬美元（約新台幣4770萬元）左右的報酬，根據報導的數據顯示，已經達到俄烏戰爭爆發前的3倍。賺得流油的生意，已經是許多來自中國、土耳其和希臘等船東的常規業務。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之後，許多船東因為擔心商譽受損或因此受到西方國家制裁，都對俄羅斯原油避而遠之，最近俄羅斯ESPO原油出口幾乎都運往了中國的港口，部分則是送到印度。

彭博與船舶經紀商資料彙整後的數據顯示，中遠海運（Cosco）與俄羅斯的「Sovcomflot」，是運輸俄羅斯ESPO原油最為活躍的2間企業，土耳其的「Active Shipping & Management Ltd.」、「BEKS Ship Management & Trading SA」以及「Dynacom Tankers Management Ltd.」，還有希臘的「Avin International Ltd.」、「Estoril Navigation Ltd.」也是其中較為活躍的企業

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一般透過載重小於12萬噸、一趟能運送73萬桶原油的的阿芙拉型油船將ESPO原油運往中國港口，只需要5天時間，是全球利潤最高的航線之一。運輸時間短代表當油船在空船回港的時間也短，使船隻一年能運數的趟次高於其他航線。