俄軍趁勢挺進「徹夜狂轟」頓內茨克　州長：無一處未受炮擊

▲頓內茨克地區遭到俄軍炮擊。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

俄軍3日完全控制盧甘斯克州，並且趁勢挺進隔壁的頓內茨克州，5日徹夜炮擊當地2座戰略城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）及克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）直言，「在頓內茨克，沒有未受炮擊的安全之地。」

莫斯科未能攻下首都基輔後，轉而宣布代表烏東分離主義分子，完全控制頓巴斯地區。他們和烏兵在盧甘斯克州的北頓內茨克及利西昌斯克（Lysychansk）展開月餘消耗戰，如今實際上佔領該州，不過當地已淪廢墟，且雙方皆損失慘重。

▲俄軍佔領盧甘斯克州後，劍指頓內茨克，並在當地展開轟炸。（圖／路透）



盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，俄軍「大量裝備正被送往頓內茨克地區」，常規部隊及預備役軍人也被派至前線，試圖越過北頓涅茨河（Siverskyi Donets River），不過烏軍正在破壞敵方大量裝備及燃料，意味著莫斯科的部隊「將被迫在某個時刻停下腳步」。

雖然《路透社》無法核實蓋戴的說法，但俄國國防部也宣稱，他們使用高準度武器，摧毀了頓內茨克的指揮中心及火炮武器。

《路透社》指出，俄羅斯似乎有意擴大先前宣布的戰爭目標，談到衝突時措辭強化，也準備迎接長久作戰。國會下議院國家院（Duma）一讀通過2項法案，允許政府迫使企業向軍隊供應物資，甚至要求員工超時工作，以支持入侵行動。議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）猛烈抨擊，烏克蘭已經成為一個「恐怖主義國家」。

▲盧甘斯克州的利西昌斯克（Lysychansk）已淪廢墟。（圖／路透）



不過，澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇 （Oleksiy Arestovych）指出，俄羅斯佔領盧甘斯克州的行動，不僅歷時長達90天，也付出沉重的人力及財務代價。

一些軍事專家認為，莫斯科在盧甘斯克的勝利，僅能帶來有限戰略效益，且戰爭結果仍不明朗。倫敦智庫皇家三軍研究所（RUSI）研究員梅爾文（Neil Melvin）認為，烏克蘭的決定性戰役可能不在俄軍加大攻擊力道的東部，而是南部，基輔已在當地展開反擊，試圖奪回赫爾松（Kherson）附近領土。

與此同時，烏克蘭也尋求土耳其協助調查3艘懸掛俄國國旗的船艦。他們指控莫斯科在俄軍佔領領土盜竊糧食，不過克里姆林宮對此矢口否認。