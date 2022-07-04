　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林+591　今年度確診者小於3歲累計1965例佔2.9%

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（4）日新增591例本土確診個案，分別為分別為斗六107例，虎尾84例，斗南43例，麥寮39例，北港、西螺29例，古坑28例，莿桐27例，二崙26例，大埤23例，土庫22例，元長21例，四湖、崙背16例，台西15例，林內、水林14例，褒忠11例，口湖10例，東勢5例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲111年度統計本土累計確診數共67253例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增591例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-96歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有784人、確診者居家照護在管中有5492人。統計至7月2日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10806人接種、第2劑5439人接種；5-11歲BNT兒童疫苗第1劑已完成20028人接種、第2劑4539人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計180確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美表示，111年度統計本土累計確診數共67253例，其中累計180例為死亡。本縣今日新增3例死亡確診個案，皆為男性，年齡介於70-90多歲間，分別有中風、失智、肝臟與腎臟相關疾病等慢性病史，其中1位已接種2劑疫苗，1位接種1劑疫苗，1位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/29 至 6/30，經由疾管署判定今日公告。

雲林縣衛生局表示，雲林今年累計本土個案中，其中比例最多的年齡區間為 30-39歲共10,902人， 佔比約為16.2%;次多為40-49歲共10,653人，佔比約為15.8%;另65歲以上長者共9,503人，占比約為 14.1%;0-12 歲本縣兒童確診個案數分析如下，國小6 -12歲共5,541人，約佔8.2%;學齡前3-6歲共 2,430 人，約佔3.6%;小於3歲共1,965，約佔 2.9%。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋591例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／撒泡尿被偷70萬！老賊守小7窗前座位　他下車急衝廁所慘了

►連竊10起車內財物！貨車司機內急被偷70萬　狂賊落網遭押畫面曝

►快訊／斗六中山路餐飲一級戰區　共存恢復人潮車禍頻傳

►雲林大雨中車禍！汽車衝田50米　機車遭撞上全毀2傷

►北港朝天宮行政大樓突冒濃煙　電器走火警鈴大作...8消防車搶救

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
快訊／台64線車禍！大車「折甘蔗」車頭全爛　傷亡不明
快訊／下班注意！　19縣市豪大雨特報
「骨科子瑜」自稱偷吃專業戶！　撩爆人夫：我賞鳥協會
快訊／空軍飛彈指揮部驚爆命案！　上尉組長躺寢室斷氣
他專營「非洲獵殺行程」狂PO動物屍照　遭行刑式爆頭亡
獨／逢甲商圈最扯老外身分曝！　將到知名私校任教
林北不幹退休了！警最後上班日簽退照瘋傳　分局回應了
台積電地板價還沒到！　分析師「給1神祕數字」
快訊／王齊麟和李洋確診！　本週大師賽將棄權

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

隱藏版大公開！　LINE「8款免費貼圖」快下載

可愛破表！宜蘭「娃娃音隧道廣播」　國5雪隧和蘇花改隧道啟用

下班注意！19縣市豪大雨特報　又有熱帶擾動「颱風攪局」機會曝

妹子和砲友啪啪懷孕了！男友不知被戴綠帽…傻傻摸她肚子：生下來

雲林+591　今年度確診者小於3歲累計1965例佔2.9%

急約阿姨吃飯！養女領第一份薪水　「1動作」逼哭2萬人：值了

網PO「童玩節水質PH值1.6」如化骨水　宜縣府怒：將對造謠者究責

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」懷孕了　煎熬10個月劇情超展開

膝蓋反覆腫脹有貓膩　醫：可能是罕見色素沉著絨毛結節性滑膜炎

台南確診+1842名　日韓及新加坡疫情升溫民眾請落實防疫

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

隱藏版大公開！　LINE「8款免費貼圖」快下載

可愛破表！宜蘭「娃娃音隧道廣播」　國5雪隧和蘇花改隧道啟用

下班注意！19縣市豪大雨特報　又有熱帶擾動「颱風攪局」機會曝

妹子和砲友啪啪懷孕了！男友不知被戴綠帽…傻傻摸她肚子：生下來

雲林+591　今年度確診者小於3歲累計1965例佔2.9%

急約阿姨吃飯！養女領第一份薪水　「1動作」逼哭2萬人：值了

網PO「童玩節水質PH值1.6」如化骨水　宜縣府怒：將對造謠者究責

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」懷孕了　煎熬10個月劇情超展開

膝蓋反覆腫脹有貓膩　醫：可能是罕見色素沉著絨毛結節性滑膜炎

台南確診+1842名　日韓及新加坡疫情升溫民眾請落實防疫

隱藏版大公開！　LINE「8款免費貼圖」快下載

可愛破表！宜蘭「娃娃音隧道廣播」　國5雪隧和蘇花改隧道啟用

和泰產高層異動！　總經理莊瑞德因生涯規劃請辭

吐瓦魯、帛琉海洋大會挺台　陸外交部：台當局「蹭會」非常光彩嗎

當紅YouTuber參一咖　高市青年租屋改造計畫徵件

快訊／台64線車禍！聯結車「折甘蔗」車頭全爛...傷亡不明　

下班注意！19縣市豪大雨特報　又有熱帶擾動「颱風攪局」機會曝

宜蘭獨賣「年輪碗粿」天天排爆！米苔目塞滿配料湯頭清甜又銷魂

妹子和砲友啪啪懷孕了！男友不知被戴綠帽…傻傻摸她肚子：生下來

LINE新版本「這2優化」最有感！　1功能安卓搶先用

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

情侶頂樓「激情開啪」　他下秒聽這聲軟掉了

成功嶺爆256人確診！役男：晚上整個寢室都在咳

重機竟露「超粗生命線」！　3千人嚇壞

快訊／今增69死　本土+23045

只有打這款疫苗　醫：顯著增加血栓發生

文組妹求職「起薪28K」　輸給科大生傻眼

農曆六月六「天貺節」　午時曬太陽增健康

男友因豆花「1樣料」噴她！網讚：妳真幸運

奶茶台語怎麼唸？一票苦主狂刷2字　正解曝

媽檢查書包驚見「千軍萬馬圖」　網讚：孫武轉世

暴雨狂轟　台北101「整棟消失」

BA.5殺進日本！專家憂「1狀況」：台灣恐重新站上8萬例高峰

更多熱門

相關新聞

台東+254 65歲長者及幼童與學生盡速施打疫苗

台東+254 65歲長者及幼童與學生盡速施打疫苗

台東縣4日新增254位確診者，217名民眾戶籍或居住地分在台東、37名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案32899人、居隔者1108人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/3下午16點為止，住院收治人數為45人、加強版集中檢疫所為24人、居家照護現管人數有2531人。

快訊／王齊麟和李洋在馬來西亞確診　症狀曝光

快訊／王齊麟和李洋在馬來西亞確診　症狀曝光

貨車司機內急被偷70萬　狂賊落網畫面曝

貨車司機內急被偷70萬　狂賊落網畫面曝

宜蘭+491　確診後3日內死亡65人

宜蘭+491　確診後3日內死亡65人

台南確診+1842名

台南確診+1842名

關鍵字：

疫情雲林台灣防疫確診

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

她爆「接任《全明星4》主持棒」！

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面