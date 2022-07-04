雲林+591　今年度確診者小於3歲累計1965例佔2.9%

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（4）日新增591例本土確診個案，分別為分別為斗六107例，虎尾84例，斗南43例，麥寮39例，北港、西螺29例，古坑28例，莿桐27例，二崙26例，大埤23例，土庫22例，元長21例，四湖、崙背16例，台西15例，林內、水林14例，褒忠11例，口湖10例，東勢5例個案分佈20鄉鎮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲111年度統計本土累計確診數共67253例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增591例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-96歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有784人、確診者居家照護在管中有5492人。統計至7月2日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10806人接種、第2劑5439人接種；5-11歲BNT兒童疫苗第1劑已完成20028人接種、第2劑4539人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣累計180確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美表示，111年度統計本土累計確診數共67253例，其中累計180例為死亡。本縣今日新增3例死亡確診個案，皆為男性，年齡介於70-90多歲間，分別有中風、失智、肝臟與腎臟相關疾病等慢性病史，其中1位已接種2劑疫苗，1位接種1劑疫苗，1位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/29 至 6/30，經由疾管署判定今日公告。

雲林縣衛生局表示，雲林今年累計本土個案中，其中比例最多的年齡區間為 30-39歲共10,902人， 佔比約為16.2%;次多為40-49歲共10,653人，佔比約為15.8%;另65歲以上長者共9,503人，占比約為 14.1%;0-12 歲本縣兒童確診個案數分析如下，國小6 -12歲共5,541人，約佔8.2%;學齡前3-6歲共 2,430 人，約佔3.6%;小於3歲共1,965，約佔 2.9%。

▲雲林縣本土確診個案今日＋591例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／撒泡尿被偷70萬！老賊守小7窗前座位 他下車急衝廁所慘了

►連竊10起車內財物！貨車司機內急被偷70萬 狂賊落網遭押畫面曝



►快訊／斗六中山路餐飲一級戰區 共存恢復人潮車禍頻傳

►雲林大雨中車禍！汽車衝田50米 機車遭撞上全毀2傷

►北港朝天宮行政大樓突冒濃煙 電器走火警鈴大作...8消防車搶救

