雲林民進黨24年資深縣議員李建昇　驚拋震撼彈棄選七連霸

▲雲林縣議員李建昇今天宣布退出年底縣議員選舉，但仍會實現自己對於選民、支持者承諾，會持續服務至本屆議員任期結束。 （圖／翻攝自Facebook／李建昇）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議員李建昇今（5）日透過服務處團隊發出退選聲明，指出，因今年初開始身體健康亮起紅燈，且需照顧年邁母親，經與家族與服務團隊討論並取得諒解，決定退出2022九合一年底大選，不再尋求七連任。並強調，自己沒有放棄從政初心，與對台灣民主推動決心。

民進黨籍縣議員李建昇62歲，自1998年起連續6度連任雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）任期共24年，是雲林縣議會舉足輕重資深代議士，今年3月27日於雲林縣黨部完成黨內登記，也已獲雲林縣黨部提名，今日其棄選消息一傳出即引起地方各界關注。

李建昇聲明稿指出，今年初身體出現異狀，經診斷為椎間盤異常，且已壓迫至神經影響行動，病情一度好轉，但上個月病況加重，幾乎無法入睡與彎腰行走，醫囑必須儘速開刀治療，避免高強度活動，他不得不思考是否能承受選舉壓力，做好服務。

李建昇表示，高齡母親也需要陪伴照顧，必須經常陪母親進出醫院，難以兼顧選情，經過多方考量與深思熟慮，不得不做出放棄競爭連任痛苦決定，希望選民能夠體諒。李建昇強調，退出縣議員選舉是個人健康因素，與希望陪伴照顧母親，沒有其他的原因，現階段以照顧母親，及治療椎間盤異狀為主，沒有其他的規劃，至於服務處仍會持續營運至本屆議員任期結束。

李建昇最後提到，退選是不得已的決定，已經向雲林縣黨部報告，對於選民的承諾與責任，仍會持續完成，年底大選也會協助黨參選同志競選，為這塊土地的民主、正義貢獻一己之力。民進黨雲林縣黨部主委林金忠指出，前幾天李建昇議員有向黨部告知有意退選，他與黨部人員極力慰留，會再與李議員討論，希望有轉圜。

▲雲林縣議員李建昇是雲林縣議會舉足輕重資深代議士，今年3月27日於雲林縣黨部完成黨內登記，也已獲雲林縣黨部提名，今日其棄選消息一傳出即引起地方各界關注。 （圖／翻攝自Facebook／李建昇）



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