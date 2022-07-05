選1組數字秒測「你職場人緣好壞」！這3號碼＝超有距離感

▲想知道自己近1個月職場人緣如何？不如做個小測驗。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

職場有如小型社會，其中人際關係更是錯綜複雜，若能經營好人緣，結交各路人脈，不僅上班能擁有好心情，還有助升遷機率大增，壯大事業鴻圖。命理專家雨揚老師於6月底分享「超神準數字測驗」，依照直覺選出第一眼看到的數字，就能測出你近一個月職場好人緣指數。好奇的網友不妨來試試。

雨揚老師於粉專《雨揚樂活家族》指出，經營職場好人緣，能擁有更多的發言與決策權，晉升機率大增，邁向事業巔峰；更能讓同事對你充滿信賴，令貴人雲集、助力滿滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入測驗前，請先沉澱好心情，深呼吸3次，憑直覺在以下4組數字中任選一組：523、114、666、372

▼深呼吸、選好數字後即可看測驗分析結果。（示意圖／記者李佳蓉攝）



選擇523，職場好人緣指數70分

這類人職場好人緣稍弱，容易因言詞中帶有些微強勢，導致與同事溝通上偶有不合。建議可改善說話方式，並適時向對方表達讚美或感激之情，職場好人緣在無形中提升。

選擇144，職場好人緣指數100分

除了專業、優秀的工作能力外，還時時秉持謙虛有禮的態度，且總是盡力支援同事與團隊夥伴，讓你贏得職場眾人的賞識，同時也吸引許多傑出的同仁與你互動、交流，讓好人脈日益壯大，事業順遂如意。

▲選到144的人人緣超好，贏得職場眾人的賞識。（示意圖／資料照）

選擇666，職場好人緣指數60分

職場人緣欠佳！因「公事公辦」的態度，容易和同事產生距離感，不易拓展人際關係，也不容易讓主管發掘你的才能。建議可試著主動開口、釋出善意，就能拉近與同事間的距離，彼此不再隔著一道牆，替你的形象加分，離職場紅人更進一步。

選擇372，職場好人緣指數90分

人緣算是不錯，因卓越的才能而備受主管及同事青睞，但有時因力求個人表現、不喜歡尋求同事協助。建議可善用人脈資源讓自己自然的融入團體中，便能提高團隊效益，為職場生涯締造非凡價值。