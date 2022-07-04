挺勞工！屏東縣府再釋930個安心上工職缺　即日起開始受理

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

因應國內疫情影響，配合嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例再延長1年，「安心即時上工計畫」再延長實施期間至今年6月30日止。

屏東縣政府表示，經積極再向勞動部爭取並獲新核定本府所屬及鄉鎮公所等公部門單位共計930個工作職缺，來協助受疫情影響經濟或就業的民眾至公部門工作賺取津貼且能夠暫時紓解家計壓力度過難關。

只要年滿15歲國民或與在中華民國境內設有戶籍之國民結婚，且獲准居留依法在臺灣地區工作之外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，都可以申請參加。

勞動暨青年發展處提醒，因「安心即時上工計畫」規定是以進用人員每月實際上工時數來核給工作津貼，以基本工資時薪（每小時168元）計算，每人每月工作上限為80小時，最高可月領1萬3440元，但每人最長累計960小時為限；換句話就是每人參加本計畫的上工時數只有960小時額度(採累計制)，所以做滿時數就不能夠再提出申請。

這次登記參加方式，採線上申請、電子郵件、傳真、郵寄或電洽公立就業服務機構預約送件等方式。

為避免群聚所衍生的風險，本次工作職缺甄選方式採以參加人員所填報志願序，依用人單位需求逕為書面審核錄取，相關資訊已公告於(本府官網最新資訊因應冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情紓困措施勞工就業安心即時上工計畫)紓困專區，民眾可逕自上網查詢或來電08-7559955屏東就業中心、08-7882214潮州就業中心、08-7534984屏東縣政府就服台洽詢。