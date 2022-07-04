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工作半年「要扛不住了」快崩潰！他曝光通勤時間：長到受不了

▲▼春節疏運,轉運站,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,春節連假,春節疏運,加班車,台鐵,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,乘客,通勤,旅客,鐵路,上下班,列車,台北火車站,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮,疫情,群聚。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO來回通勤時間快三個小時。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人出社會後，就成了通勤一族，只是這個通勤時間，累得他做才做半年，就直呼快扛不住了！貼文讓不少網友心有戚戚焉，「快看，這裡有隻社畜」、「我跟你一樣，一個月開始打算搬家，你撐半年真猛」、「我之前上班就這樣啊！撐兩年，然後不幹了」、「基隆人日常 QQ」。

這位網友在文中表示，他目前工作半年，每天早上7點半就要出門，大約8點50到公司，至於下班的話，如果準時晚上6點走，運氣好的話，7點15分可以到家，運氣不好遇到台鐵誤點，大概7點半以後才到家，「每天通勤時間快三小時，上班還常常被主管電，有點心累了。」

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上述還是日常狀況，若是加班到晚上8、9點，又要花一個半小時才到家，只能馬上洗澡睡覺，有時還累到直接睡著，隔天起床才洗澡，「有沒有人也是跟我一樣，每天通勤時間長到快受不了的？但我工作真的很想撐滿一年再走。」

▲▼春節疏運,轉運站,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,春節連假,春節疏運,加班車,台鐵,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,乘客,通勤,旅客,鐵路,上下班,列車,台北火車站,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮,疫情,群聚。（圖／記者李毓康攝）

▲要提早出門，又比別人晚到家，讓原PO上班上得心很累。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文一出，許多人也超有感，「台灣的工時通勤真的很累」、「我跟你差不多情況，通了快三年，給你參考」、「新北、台北我就開車通勤3小時半過，但是我做兩週就放棄了」、「每天在交流道塞車更是折磨心志……我撐了快兩年」、「新竹台北路過，每天客運通勤，已經一年半。」

不過，大部分網友都覺得不值得，「通勤時間這麼長，你就職前沒考慮到嗎」、「怎麼不附近租房子」、「離職吧，生命不要浪費在通勤」、「薪水是多高可以這樣撐？都不考慮時間成本和體力的」、「人生有幾個三小時能給你浪費」、「錢多事少離家近，至少要兩樣吧？」

還有人給出建議，「找可以睡覺的交通方式」、「換工作啊或租屋啊！不然勒」、「不是換住處就是換工作」、「因為這個工作不是你愛的，我通勤時間單趟快2個小時，但每天還是很開心」、「錢有多到可以放棄生活品質嗎？沒的話那就是奴隸，早點解脫吧！」

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