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基隆護海公投「拒填海造陸蓋四接」　謝國樑批蔡適應默不作聲

▲協和發電廠。（資料照／記者林振民攝）

▲協和發電廠。（資料照／記者林振民攝）

記者蘇晏男／台北報導

坐落基隆外木山的協和電廠將除役改為燃氣發電，台電遂規劃在廠區旁填海造陸，興建第四天然氣接收站（四接），目前正在環評審查，但地方民代批評此舉破壞珊瑚、白海豚等生態，發起「基隆護海公投」，目前已通過第一階段連署，送入市府。對此，國民黨基隆市長參選人謝國樑2日透過臉書發聲，「守護海洋拒絕四接 一起力挺護海公投」。

謝國樑表示，隨著夏天的腳步接近，越來越多民眾選擇到基隆的外木山海域週邊遊憩，但這麼美麗的海域，未來將可能消失。因為中央政府將選擇在基隆外木山協和電廠，興建第四天然氣接收站，並且會「填海造陸」破壞當地的生態環境，相信大部分得基隆市民跟國樑一樣都是無法接受的。

謝國樑說，日前由基隆市議員王醒之領銜提出的「基隆護海公投」，已經完成第一階段連署並送入基隆市府，他身為公投提案人之一，希望基隆市府不要阻擋民意，儘速通過讓第二階段連署可以順利進行。但另一方面，看到基隆現任唯一的立法委員（民進黨籍蔡適應，亦為民進黨基隆市長參選人），完全默不作聲，無視基隆市民權益，實在令人感到遺憾。

謝國樑表示，當然，第二階段的公投連署數，將會是新一波的挑戰，過關的安全門檻需要超過1.8萬位民眾連署，但是為了我們的環境、保護七萬株珊瑚的棲地免於受破壞，更能讓這座巨型天然氣炸彈遠離北海岸，保護基隆市民的安全，這也是他堅持捍衛到底的原因。

謝國樑說，所以藉由這個機會，他要號召所有熱愛基隆海洋生態的民眾，一起宣傳、一起連署，力挺護海公投，一同守護海洋拒絕四接，一定要將第二階段連署書成功送進基隆市政府。

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