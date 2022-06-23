謝國樑槓民調公司質疑派系背景　正國會駁：拿錯誤資訊打擊政敵

▲謝國樑（左）與蔡適應（右）。（圖／合成照／記者李毓康攝、郭世賢翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨基隆市長參選人謝國樑今（23日）透過臉書質疑，有家「政治系統上屬於正國會派系」的民調公司，聯絡他表示將發布民進黨參選人蔡適應領先他的民調結果，並問他的看法。對此，正國會辦公室澄清，這間民調公司與正國會「八竿子也打不著」，請謝國樑直接問那間公司，不該誤植引發不必要的誤會，「拿錯誤資訊來打擊政敵」。

謝國樑今天透過臉書公布一份匯流新聞及其公司製作的民調內容，派系屬於正國會的民進黨市長參選人蔡適應以38.1％領先謝國樑的33.1％，並指昨天收到該媒體來訊，想要詢問有關民調結果的看法，「貴公司明明跟政治系統上屬於正國會派系，然而卻屢次跟特定候選人有著緊密結合的合作關係，難道不應該稍微避嫌嗎？」

不過，正國會今天發出聲明嚴正澄清指，該民調公司與正國會完全無關，八竿子也打不著，且正國會從未經營或擁有任何民調公司與媒體，另針對謝國樑質疑該民調所犯之錯誤或相關問題，也請謝直接洽詢該公司，不該誤植引發不必要的誤會。

正國會強調，基隆市在市長林右昌的帶領下，明顯已有長足進步與發展，同時也獲得民眾高度肯定，讓即將參選接棒的蔡適應也獲得基隆市民高度肯定，建議謝國樑可參考民進黨執政的努力實績，一起為基隆人民打拚，而非選擇以網路口水戰方式來混淆視聽，甚至拿錯誤資訊來打擊政敵，此風不可長亦非民眾所樂見。