快訊／「基隆無法接受舊時代政治人物」　民進黨正式徵召蔡適應

▲民進黨提名蔡適應參選基隆市長。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨22日召開記者會正式提名立委蔡適應參選基隆市長。對此，蔡適應於記者會上表示，蛻變的基隆無法接受舊時代的政治人物，國民黨提名了8年前待觀察立委；而自己則有信心在基隆市政打出全壘打，打出基隆最強的一擊。

基隆市長林右昌在記者會上表示，8年前他接受徵召參選基隆市長，很高興市民給他機會當選市長，經過8年時間，大家看到基隆蛻變，當時接任時基隆大概是全國最不快樂跟不幸福的城市，全國滿意度上都是最後一名、吊車尾，也是失業率、離婚率、自殺率最高的城市。

林右昌表示，基隆這城市沒有人認為有機會翻轉，或認為可以重生，但八年執政在基隆的成果，不僅把基隆過去累積10多年的負債在他執政時是有史以來最高；但是，經過八年執政，負債減少一半，負債比例下降到30％以下，基隆建設跟蛻變，解決基隆30年來累積的大問題，在這七年多時間，一一解決。

對於蔡適應參選基隆市長，林右昌說，蔡適應在他擔任市長期間，一起通力合作，這幾年他沒有一天離開基隆，永遠為基隆服務努力，特別是他這兩任市長期間，剛好蔡適應當選立委，中央地方合作，爭取預算跟地方建設。

「蔡適應是延續基隆優質執政的人選，我最好的夥伴跟接班人」。林右昌說，過去八年成果，大家有所肯定，希望未來基隆執政需要另外一個八年來延續，還有很多重大課題需要有能力經驗熟悉的政治工作者，一棒棒傳承下去，並且在最短時間裡無縫接軌推動。

蔡適應則表示，這次接受徵召，感謝總統蔡英文、選對會跟中執會，他將接下光榮使命全力以赴，延續林右昌的使命。他說，自己曾在帆布工廠跟超商打工，大學畢業後有幸擔任職業軍人，在台海飛彈危機時支援前線，體會到民主自由的可貴，退伍後我進入民進黨。

蔡適應說，2016年當選立委，成為立委減半以來第一位非國民黨的區域立委，這段時間專注外交國防委員會，致力於國會外交跟城市交流結合，獲得11次優秀立委，刷新基隆紀錄。

蔡適應表示，國民黨執政下的基隆，排名最後一名，成為邊緣化城市，林右昌當選市長後，願景受制於債台高築，2016年他們聯手爭取中央資源，中央為基隆挹注超過100億台幣，感謝蔡英文的相挺，因為挹注所以基隆才有蛻變的機會。

蔡適應承諾，基隆建設只會多不會少，交給他來打拼，會跟林右昌一樣，讓台灣起點城市繼續往前行，還有許多重大建設進行中，軍港遷移完成後，推動國際郵輪營運中心，推動的捷運案，還有交流道拓寬案，打通北北基任督二脈。

蔡適應強調，在觀光經濟就業上會全面提升，基隆擺脫過去三高（失業率、離婚率、自殺率），基隆不能再走回頭路，蛻變的基隆無法接受舊時代的政治人物，國民黨提名待觀察立委，他前面已經有林右昌揮出基隆市政全壘打，他有信心打出全壘打，打出基隆最強一擊。

▲民進黨提名蔡適應參選基隆市長。（圖／記者林敬旻攝）