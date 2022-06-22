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快訊／蔡英文徵召林智堅、蔡適應　「城市進步一天都不能停下腳步」

▲民進黨中執會後，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文今天宣布提名林智堅、蔡適應、沈慧虹。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會今（22日）正式徵召新竹市長林智堅參選桃園市長、其副手沈慧虹選新竹市長、立委蔡適應角逐基隆市長，身兼民進黨主席的總統蔡英文表示，距離九合一選舉只剩下5個月，民進黨有責任推出優秀人選來回應人民期待，強調「城市的進步一天都不能停下腳步，民進黨要全力爭取市民的支持，延續執政團隊會做事的招牌」。

蔡英文今天下午在「中央地方會做事，打造五星級城市」記者會表示，桃園市、新竹市、基隆市都曾經是民進黨的艱困選區，也曾經在國民黨執政下，面對城市發展停滯、光榮感消失的困境，2014年市民朋友給了民進黨機會，桃園市長鄭文燦、林智堅、基隆市長林右昌也不負眾望繳出優秀成績單。

蔡英文說，他們8年執政期間所付出的一切，造就了城市的發展，下一個接棒的黨內同志要讓「一棒比一棒更好」。她指出，基隆、桃園、新竹在進步，「我們不走回頭路，也不能走回頭路」，現在就是民進黨擘劃下一個8年願景的時候，因此提名林智堅、蔡適應、沈慧虹參選。

對於每位候選人，蔡英文說，蔡適應是認真打拼的「基隆囡仔」，深耕基隆服務市民超過20年，每天上午到國會為基隆爭取建設，晚上回到基隆繼續服務，他的專業問政、勤奮打拼大家都有目共睹；而最近幾年桃園到新竹串連起來的高科技廊帶，鄭文燦是五星級市長，讓桃園「轉大人」，未來需要有豐富經驗的治理人才林智堅，相信他的經驗一定能延續五星級的治理，讓桃竹強強相加，壯大台灣的發展，讓護國神山成為台灣的靠山。

蔡英文說，沈慧虹是林智堅的最佳搭檔，過去幾年她常去新竹市，看到新竹市的改變，沈是交通專家也具有豐富歷練，從基層到中央總是親力親為規劃政策，相信「五星級副市長」一定能無縫接軌「五星級市長」林智堅。

蔡英文強調，城市的進步一天都不能停下腳步，民進黨要全力爭取市民的支持，延續執政團隊會做事的招牌，「全力團結邁向勝選」，並為林智堅、蔡適應、沈慧虹3人加油。

▲民進黨中執會後，徵召林智堅、沈慧虹、蔡適應投入年底大選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會後，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨提名林智堅參選桃園市長。（圖／記者林敬旻攝）

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