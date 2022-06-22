這件白色T恤好看嗎？　林右昌、蔡適應「情侶裝」藏玄機

▲基隆市長林右昌（左）與立委蔡適應（右）穿上「我愛基隆」的衣服合影。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（22日）正式提名立委蔡適應參選基隆市長，基隆市長林右昌與蔡適應下午穿上「我愛基隆」的白色短袖T恤出席提名記者會，林特別介紹說，這件衣服是他2018年爭取市長連任時的競選T恤，盼蔡適應能再創基隆榮光。有趣的是，這個「我愛基隆」標幟是屬於林右昌的商標「基隆及圖」，林還特別在去年財產申報中列入，但登記價值為零元。

林右昌今天在民進黨「中央地方會做事，打造五星級城市」記者會表示，蔡適應在他擔任市長期間，一起通力合作，永遠為基隆服務努力，爭取預算跟地方建設，「蔡適應是延續基隆優質執政的人選，我最好的夥伴跟接班人」，基隆還有很多重大課題，需要有能力經驗熟悉的政治工作者，一棒棒傳承下去，並且在最短時間裡無縫接軌推動。

蔡適應則表示，基隆建設只會多不會少，交給他來打拼，會跟林右昌一樣，讓台灣起點城市繼續往前行，還有許多重大建設進行中，並要在觀光、經濟、就業上全面提升，擺脫過去「三高」（指失業率、離婚率、自殺率），「基隆不能再走回頭路，蛻變的基隆無法接受舊時代的政治人物」。

林右昌會中並把一張陳舊茶几的照片送給蔡適應，這是他剛擔任基隆市長的時候，窮到連委託規劃案的錢都沒有，所以就在市長會客室的兩張小茶几上，自己畫圖、做報告書，然後去中央爭取預算，這8年來化不可能為可能，從沒有資源的縣市翻轉基隆，一切都是從這張小茶几開始，盼把這執政的精神傳承給蔡適應，在困難的條件下為基隆打拚。