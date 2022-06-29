慈惠堂開光大典張善政確診缺席　鄭文燦賴香伶祝「早日康復」

▲桃園市長鄭文燦今天出席中壢慈惠堂瑤池金母娘娘開光大典，與桃園市議會議長邱奕勝（左二）共同主持開光大典。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦今（29）日出席中壢慈惠堂瑤池金母娘娘開光大典，原本預定出席的國民黨桃園市長參選人張善政因確診臨時缺席，鄭文燦與民眾黨市長參選人賴香伶聞訊後，都祝張善政「早日康復」。

▲桃園市長鄭文燦今天出席中壢慈惠堂瑤池金母娘娘開光大典，桃園市議會議長邱奕勝、民眾黨市長參選人賴香伶、立委呂玉玲與湯蕙禎等人都出席捻香祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

位於中壢區的慈惠堂，今天舉行瑤池金母娘娘開光大典暨暨70週年慶委員會成立大會，市長鄭文燦與擔任慶典大會主委的議長邱奕勝等人主持開光儀式，鄭文燦隨後致詞指出，台灣慈惠堂信仰發源於花蓮縣吉安鄉，吉安鄉慈惠堂總堂是後山的信仰重鎮。自1952年開山堂主自花蓮總堂分靈至中壢，創建中壢慈惠堂至今已屆滿70年，也成為「天下第一分堂」。

▲桃園市長鄭文燦今天出席中壢慈惠堂瑤池金母娘娘開光大典，為瑤池金母主持開光點睛儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，慈惠堂70年來供奉的「母娘」守護中壢、保佑信眾平安，已成為中壢地區重要的宗教信仰中心。今年適逢慈惠堂創建70週年，母娘新金身也於今日開光安座，祈望未來中壢慈惠堂將成為守護中壢與捷運建設的重要守護神。

▲桃園市長鄭文燦今天出席中壢慈惠堂瑤池金母娘娘開光大典後致詞祈望母娘未來將繼續守護中壢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市議會議長暨中壢慈惠堂70週年慶典主委邱奕勝則說，中壢慈惠堂自花蓮分香而來，是全國第一個分堂，在地耕耘已屆70年，一路以來保佑鄉親及地方建設發展。這次很榮幸能應董事長陳燦宏邀請擔任慈惠堂70週年慶典主委，他與鄭文燦市長負責開光點睛，相信母娘一定會保佑所有台灣與在地鄉親平安、賺大錢。

▲桃園市長鄭文燦等人今天出席中壢慈惠堂瑤池金母娘娘開光大典，會後與與會人士合影致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

會後，鄭文燦被媒體詢問張善政把原本預定出席時間變成最後壓軸，市長如何看待？鄭文燦認為「他沒有壓軸，是晚一點來。」至於張善政臨時改時間，鄭文燦回覆「我不做評論」，但後來得知是確診取消行程，鄭市長則祝福張早日康復。

至於依照既定時間出席的民眾黨桃園市長參選人賴香伶，對於張善政確診取消行程時指稱，預祝張「早日康復」；議長邱奕勝則說，張院長為選市長而忙碌，他則在市議會處理事情，2人都在忙自己的事；另一位出席立委呂玉玲被問到何時碰面問題則回覆，「碰面這些事不急，隨緣就好」。

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