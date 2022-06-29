光台大醫院就收15例MIS-C！打平全國通報藏黑數？　羅一鈞解釋原因

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠本土疫情發生後，陸續確認多起兒童多系統發炎症候群（MIS-C）通報，指揮中心最新統計兒童重症當中就有15例MIS-C，但是，台大醫院今日公布院內收治MIS-C個案就有15例，已經和指揮中心打平，官方數字是否暗藏黑數？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日解釋，指揮中心目前公布15案都是屬於重症，但是臨床MIS-C個案可能有從輕症、中症到重症都有，以台大來說，6月份通報就有4例屬於中症，而後續指揮中心也會再就分類進行討論。

台大醫院今天召開記者會分享MIS-C治療個案與康復經驗，醫療團隊提及，以美國研究發生率萬分之三進行推估，今年台灣兒童新冠個案60萬人，全台灣可能會有100多到近200名MIS-C個案，應該提高警覺。

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而院內從4月確認首例MIS-C病童以來，到昨天已經累計收治15例個案；台大醫院小兒部副主任張鑾英今日回應提問時也說到，就她瞭解，長庚醫院也收治約10例個案，兩院累積就已經超過20例。

不過，指揮中心最新統計顯示，兒童重症目前累積70例，當中只有15例屬於MIS-C，數字出現落差，張鑾英認為，可能是通報與定義上的問題。

羅一鈞則分析，指揮中心所公布MIS-C是列於特殊重症者， 有重度病徵，不過後續臨床報告也顯示，MIS-C從輕度、中度到重度，會有不同的表現，像是台大自己收治個案就有主要以腸胃道症狀表現，沒有心臟症狀或者休克，初步瞭解，台大醫院6月中旬通報，至少有4例就是被列在中症。

羅一鈞強調，這些個案會重新檢視，病情有無轉重，後續再列入重症通報，目前指揮中心對外公布15例都是重症，並非代表所有MIS-C輕症、中症、重症變化情況，指揮中心也會再就分類的部分做一個討論。