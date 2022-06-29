張善政快篩陽居隔7天　臉書貼文：不會停止關心桃園的腳步

▲國民黨桃園市長參選人張善政今早覺得不適，經快篩後為陽性確診，即日起取消行程進行7天居家隔離，圖為其在桃園市各地請益之行。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（29）日早上突覺身體不適當，自行快篩後發現為陽性確診，原本今天預定上午參加財團法人中壢慈惠堂瑤池金母娘娘開光大典70週年慶與成立大會形成緊急喊停，將遵守防疫規定自行居家隔離7天，也感謝各界對他關心。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今早快篩後為陽性確診，即日起取消行程進行7天居家隔離，圖為在桃園各地請益之行。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

張善政因快篩陽性確診，臨時決定取消今天上午11點原先預定參加位於中壢區財團法人中壢慈惠堂瑤池金母娘娘開光大典70週年慶與委員成立大會，以及下午4時在大溪區與鄉親懇談請託行程，也感謝各界關心。

張善政臉書貼文如下：

沒想到，我也確診了......

今天感覺身體不適，快篩過後看見了最不希望看到的2條線，我也趕緊取消所有的拜會行程，預約線上看診，準備開始隔離。

很抱歉，讓大家擔心了！

既然染疫不能避免，久違的沈靜能使我更有衝勁！

隔離期間，我不會停止關心桃園的腳步。我會利用隔離期間，將至今得到的每一個建議、每一個期許，持續和團隊討論，擘畫桃園更好願景與政策。

最後也要提醒每一個好朋友，持續關注自己的身體狀況，請大家等我健康歸來。

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