桃園男嗨唱喝茫　KTV門口與陌生人口角！砸破警車玻璃慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子26日凌晨與友人在KTV歡唱後準備離去，疑因酒醉與路人發生口角爭吵，桃園警分局員警據報到場處理，李竟仗著酒意徒手砸毀巡邏警車玻璃，員警以毀損公物現行犯當場壓制送辦。李男在派出所酒意退去後才警覺闖下大禍，當場坦承犯錯並同意賠償維修費用，警方偵訊後依毀損公物罪嫌將李移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市李姓男子26日凌晨與友人唱完KTV後疑因酒醉與路人爭吵，警方到場處理時竟暴怒砸破警車玻璃。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

桃園警方指出，22歲的李姓男子6月26日凌晨3時40分許，與友人在桃園區某KTV歡唱結束準備離區，在KTV大門前不知何故與路人發生爭執，友人幫忙調解時，已酒醉的李男仍然與對方爭執不下，桃園警分局武陵派出所據報後啟動快打部隊趕往處理。

員警到場後將雙方人員隔開瞭解狀況，其中李姓男子仗著酒意不斷咆哮，甚至徒手敲打巡邏車駕駛座側玻璃破損，員警則以毀損公物現行犯將李男壓制在地，並銬上上銬當場拘捕帶回派出所偵訊。

李男在派出所酒醒後才警覺已闖下大禍，辯稱不知道為何會打破警車玻璃，願意賠償警方維修損失，警方偵訊後則依毀損公物罪嫌移送桃檢偵辦；警方強調，對挑戰公權力等暴力行為絕不姑息，將嚴逞到底，籲請民眾勿以身試法。

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