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台中+6117！47處長者快打站7月開打　校園快打站7／2登場

▲盧秀燕：7/5-7/7開47處長者快打站、校園快打站7/2登場。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕宣布，7/5-7/7開47處長者快打站、校園快打站則在7/2登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

全國今（29）日新增4萬2112例本土個案，台中市新增6117例本土個案。台中市長盧秀燕今天在疫情記者會宣布，這周六7月2日預計開設八處假日校園快打站，為5-11歲兒童接種第二劑BNT疫苗；另外， 7月5日至7月7日，將再加開47站疫苗快打站，提供65歲以上長者、55歲以上原住民接種莫德納疫苗。

盧秀燕強調，台中市持續進行65歲以上長者第4劑COVID-19疫苗，以及5至11歲第2劑兒童疫苗接種，目前施打率均是六都第一。截至昨日為止，台中市已有14萬5401位長者完成第4劑疫苗接種，涵蓋率35.33%。為了進一步推進涵蓋率，市府7月5日至7月7日，再加開47站疫苗快打站，提供65歲以上長者、55歲以上原住民接種莫德納疫苗。

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▲盧秀燕：7/5-7/7開47處長者快打站、校園快打站7/2登場。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕也提到，此次市府啟動四大優化措施，提升快打站接種舒適度，包括陸續和學校洽借場地，優先選用停車方便的平面場地，備有空調冷氣設備或增設水冷扇；運用戶外空間搭設遮陽棚，讓排隊動線盡量設置風扇；設置報到區、留觀區，規劃場地讓長者休息等待；並規劃於留觀區由工作人員統一發送禮券、快篩，以提升動線順暢。

盧秀燕表示，中央日前已將500元禮券和2劑快篩的接種獎勵延期至7月31日，請民眾依名冊通知時段分流前往快打站進行施打，若因故無法如期施打的長輩朋友，也可自行跟醫療院所預約施打，同樣可以領到中央獎勵的500元禮券和2劑快篩。

▲盧秀燕：7/5-7/7開47處長者快打站、校園快打站7/2登場。（圖／記者游瓊華攝）

市府統計，截至昨日為止，台中市5-11歲兒童疫苗施打，第一劑共施打15萬4114人，涵蓋率79.44%；第二劑共施打2萬5011人，涵蓋率12.89%，經意願調查，台中市約有7萬名學童有意願接種第二劑疫苗，目前完成度逾三成；市府預計這周六7月2日開設八處假日校園快打站，為5-11歲兒童接種第二劑BNT疫苗，此外暑期各校也會持續配合辦理校園集中接種服務。

▲7/2台中校園快打站。（圖／記者游瓊華翻攝）

教育局提醒家長，孩子接種疫苗須備妥健保卡、小黃卡、接種意願書，在「假日校園快打站」和暑期的「校園集中接種」，每位孩子可以由一位接種三劑滿14天的家長陪同入校，現場也會有老師和志工媽媽協助引導、關懷孩子，請各位家長放心。

此外，盧秀燕說明，市府為幫助確診者在居家照護休養期間可以隨時掌握血氧濃度、監控健康狀況，推出詢問制的血氧機出借政策，經衛生局統計，截至昨天借出的1萬402台血氧機，借用中1506台，已回收8896台，回收率達85.5%，感謝市民朋友全力配合回收，讓血氧機有效運用，幫助更多有需求的確診者。

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