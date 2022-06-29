男吸安與兄起衝突　打火機瓦斯罐拒捕還攻擊員警...下場慘了

▲桃園市黃姓男子今年2月間在住家施用二級毒品安非他命，哥哥發現發生衝突，八德警方處理時黃男持打火機與瓦斯罐抵抗，員警欲保護管束時遭黃男攻擊導致受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市有毒品前科黃姓男子今年2月間在八德區住家施用安非他命，哥哥發現時制止卻發生衝突，警方據報趕來處理時，黃男在房間內持打火機與瓦斯罐抗拒，員警擔心黃引爆瓦斯欲進行保護管束，黃以手腳攻擊2名員警導致受傷，員警後來制服後壓制拘捕到案；桃檢調查時，黃坦承犯行，但否認有點燃瓦斯罐之企圖，檢方仍依妨害公務罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，57歲的黃姓男子曾有毒品前科，2020年7月才因毒品案出獄，但仍不知悔改，今年2月4日上午10時許，黃男在八德區住家房間內施用安非他命，被哥哥發現後出面制止，兄弟倆發生衝突，家人見狀趕緊報警處理。

八德警方2名員警到場處理時，發現黃男手持打火機與瓦斯罐抗拒，員警擔心惶恐引爆瓦斯造成傷亡，認為非施行保護管束以預防危害，但黃卻以手腳攻擊2名執法員警，造成2員警受傷與眼鏡毀損等傷害，員警仍奮力搶下瓦斯罐與打火機，並將黃男帶回派出所，偵訊後依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢調查時，黃男坦承犯行不諱，員警則提出職務報告、密錄器畫面、刑案現場照片等證物佐證；檢方認為，黃男所為係觸犯對公務員施以強暴罪嫌，且黃因有期徒刑執行完畢5年再犯屬累犯，審酌依刑法第47條第1項規定加重其刑。此外，黃雖有持打火機與瓦斯罐涉嫌刑法第173條第3項之放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌，惟查並未有點燃火勢，難認有任何放火行為，偵結依妨害公務罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

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