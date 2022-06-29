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宜縣府提供長照44478劑快篩與早投藥　住民確診與死亡下降

▲▼宜蘭長照機構獲4萬多快篩與早投藥，住民確診與死亡下降。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭長照機構獲4萬多快篩與早投藥，住民確診與死亡下降。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭29日新增812確診、2人死亡，目前累計死亡144人，其中80歲以上長者102人，60人是住宿式長照機構的住民，長照住民死亡率達4成以上，宜縣府為守護各長照住民，至27日已撥發44478劑快篩試劑。縣長林姿妙也宣布，各長照機構一旦出現確診病例，會提供工作人員及服務對象1人2劑快篩試劑進行篩檢；另，針對中央未列入撥補的服務單位，也將提供快篩試劑供相關人員使用，並儘快安排第2次疫苗追加劑接種服務。

▲▼宜蘭長照機構獲4萬多快篩與早投藥，住民確診與死亡下降。（圖／宜縣府提供，下同）

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宜縣府表示，針對住宿型照護機構防疫作為，除了提供必須的防疫物資，也發送足量快篩試劑給各類型長照機構，截至6月27日，已撥發44,478劑快篩試劑。，且各機構一旦出現確診病例，也會提供工作人員及服務對象1人2劑快篩試劑進行篩檢。

另外，針對中央未列入撥補的服務單位，如：失智據點、居家式長照機構、家庭照顧支持服務單位，縣府也會提供快篩試劑，保障民眾健康安全。

根據衛生局掌握的住宿型長照機構染疫資料顯示，在提供足夠的快篩試劑，以及要求各醫療機構即早投藥的情況下，各住宿型長照機構確診者人數本週已減少，且死亡率大幅下降。之後，衛生局會為住宿式照護機構、社區式長照機構、居家式長照機構、失智據點、社區關懷據點等社福系統，安排工作人員接種第2次疫苗追加劑。

▲▼宜蘭長照機構獲4萬多快篩與早投藥，住民確診與死亡下降。（圖／宜縣府提供，下同）

有關宜蘭疫情，衛生局表示，29日新增2名死亡個案，年齡介於80多歲至90多歲之間，為1名男性、1名女性，皆有慢性病史，且皆未施打疫苗。2人分別於6月20日至6月26日期間確診，不幸病逝。

根據縣府統計資料，目前死亡確診個案為144人，其中80歲以上長者102人，60人是住宿式長照機構的住民。144人中，有52人未施打疫苗、17人打1劑、20人打2劑、53人打3劑，另有2人打滿4劑；有65位在確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，新增確診學生116人、教職員工20人，累計10469位學生、1148位教職員確診。宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.2%，第二劑涵蓋率為80.8%，第三劑涵蓋率達68.7%。衛生局表示，第18波學童快打站將於7月2日起提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打。

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