桃園下週起開設26處社區接種站　鄭文燦：全齡都能施打

▲桃園市長鄭文燦29日主持市政會議時表示，下週起將再開設26處社區接種站，將不限年齡、劑次，全齡都能施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今（29）日新增4,040例本土確診個案，市長鄭文燦上午主持市政會議時表示，為提升疫苗覆蓋率，市府規劃於7月6日、7月8日與7月9日，全天開設26處社區接種站，提供12歲以上符合接種資格者，不限年齡、劑次的疫苗接種服務，呼籲市民踴躍施打疫苗。

鄭文燦指出，截至目前為止，仍有逾半數長者沒接種疫苗，7月6日起3天將不限年齡、劑次，但針對65歲以上、原住民族55歲以上的長者，各區公所將造冊發放第4劑接種通知單，期盼提高長者第4劑覆蓋率，市府將提供免費愛心計程車接送長者往返社區接種站，完成接種長者可領取700元禮卷、2劑快篩試劑與桃園好米1包。

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▲桃園市政府衛生局長王文彥說明桃園今天相關疫情資訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，市府衛生局長王文彥下午針對中央流行疫情指揮中心公布今天桃園新增4,040例本土個案時說，相較於昨（28）日的3,521例，桃園疫情單日增加14.74 %，其中65歲以上個案占7.10 %、18歲以下個案占21.46 %。

王文彥還說，市府將於7月6日提供BNT與高端疫苗、7月8日與7月9日則提供莫德納與高端疫苗，這三天不限年齡（BNT須滿12歲以上、莫德納18歲以上、高端則需20歲以上）與劑次，只要符合接種資格，都可前往施打。

王文彥強調，根據統計自5月11日起，社區醫療採檢站累計看診人數為2萬5,059人，PCR採檢人數則為10萬6,992人，疫情已漸趨穩定。桃園市居家照護目前在案數共2萬7,297人，照護案件累計42萬6,599人，已完成41萬9,574人，累計完成率約98.4%，確診民眾可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物；另外，指揮中心今天宣布，首批Novavax疫苗將於明（30）日抵台，預計7月8日起提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑及第1次第2次追加劑接種，可與其他廠牌交替使用。

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