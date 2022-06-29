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雲林+1107！新增6例死亡案例　醫師提醒家長注意孩童MIS-C症狀

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲全國各縣市COVID-19盛行率，雲林縣截至昨（28）盛行率9.66%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（29）日新增1107例本土確診個案，分別為斗六236例，虎尾131例，西螺92例，斗南91例，北港69例，古坑66例，莿桐54例，土庫、麥寮50例，口湖45例，二崙39例，元長31例，台西25例，崙背24例，林內、水林、褒忠22例，大埤17例，四湖15例，東勢7例個案分佈20鄉鎮。疫情盛行率為9.66%已過高原期。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增1107例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-93歲，截至今日接觸確診者，居家隔離尚在追蹤中有923人、確診者居家照護在管中有6345人。統計至6月27日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10790人接種、第2劑3132人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19986人接種、第2劑352人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋1107例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美表示，111年度統計本土累計確診數共62846例，其中累計163例為死亡。今日新增6例死亡確診個案，分別為5位男性與1位女性，年齡介於40-90多歲間，分別有高血壓、糖尿病、痛風、結核病、腎臟疾病、中風、失智、癌症等慢性病史，其中有3位已完整接種疫苗，2位已接種2劑疫苗，1位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/18至6/25，經由疾管署判定今日公告。

其中40多歲確診死亡個案為男性，本身沒有施打過疫苗，原患有腎細胞癌且轉移，因病況不佳於五月送至麥寮長庚醫院就醫再轉院至台大雲林分院，6/6進行篩檢為陽性即使用瑞德西韋治療，6/18於安寧病房過世，這是一位較年輕個案。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計163確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台大醫院雲林分院小兒部主治醫師洪錫全講解 MIS-C 與衛教宣導指出，依中央統計目前兒童新冠肺炎重症個案中有15例屬於MIS-C，雲林縣目前 0 例。 兒童多系統發炎症候群(MIS-C)是指兒童感染了新冠肺炎，主要症狀痊癒之後，又出現罕見的高強度發炎反應，意思是雖然身體裡的病毒已經清掉了，但免疫系 統卻沒有冷靜下來，還是持續運作，反而造成身體裡多種器官和系統的損傷。

MIS- C涉及全身性器官的發炎，因此會對兒童身體產生嚴重的傷害，必須及早發現並 緊急送醫治療。當孩子感染新冠肺炎痊癒後，突然又發起高燒，出現全身皮疹、 結膜炎、口部黏膜發紅、肚子痛、腹瀉，嚴重者甚至會影響心血管功能，造成急 性心臟衰竭或冠狀動脈擴張，通常會涉及各種器官系統包含心臟、腎臟和神經異 常，世界衛生組織將之命名為「小兒多系統發炎症候群(MIS-C)」。

醫師洪錫全說明， 孩童多系統炎症徵候群(Multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C)會引 發全身性的症狀，家長必須留意的症狀如下，
1. 持續發燒:最主要的症狀，持續三天發燒 39 度
2. 皮膚有疹子
3. 眼睛充血
4. 黏膜發炎:嘴唇和舌頭發紅
5. 急性腸胃道症狀:嘔吐、腹瀉
6. 頭暈
7. 嚴重時可能休克
呼籲家長若家中孩童有上列狀況務必儘速送醫。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大醫院雲林分院小兒部主治醫師洪錫全講解 MIS-C症狀，白眼球、舌頭、嘴唇發紅，手指發黑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲111年度統計本土累計確診數共62846例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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