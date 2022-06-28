棄守北頓內茨克過程曝！俄用焦土戰術重砲猛轟　烏兵連夜乘船逃亡

記者葉睿涵／編譯

烏俄雙方證實，俄軍25日已完全掌控烏東戰略城市北頓內茨克（Sievierodonetsk），讓基輔蒙受近一個月來最重大的挫敗。當地最後幾名烏克蘭守軍最近還原了他們「戰術性撤退」的經過，聲稱他們為了避免北頓內茨克淪為「第二個馬力波」，只好心懷遺憾地連夜乘小船離開，但他們很高興自己還能活著。

▲為了防止北頓內茨克淪為下一個馬力波，烏軍不得不做出「戰術性撤退」的決定。（圖／路透）

據路透社報導，烏克蘭24歲士兵丹尼洛（Danylo）和另一名士兵安東（Anton）描述，他們在北頓內茨克淪陷的最後幾天，趁夜搭了一艘小船從北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）撤退，「這當然是一種恥辱，因為我們這幾個月為了捍衛北頓內茨克投入了許多，但我們並不是太難過，因為我們也想活下去」。

▲安東（圖右）與其他烏克蘭守軍在接受採訪時的合照。（圖／路透）

為了安全起見，烏克蘭士兵撤退的大部分時間都躲在黑暗中，「我們四處躲避、不斷更換位置，以免遭受敵軍襲擊」。不過據他所知，守軍在撤退的過程中沒有人死亡。烏克蘭守軍在撤退後，已遷移至烏東頓內茨克州（Donetsk）的斯拉夫揚斯克（Sloviansk）防禦。

安東解釋，北頓內茨克的守軍之所以選擇「戰術性撤退」，是因為擔心馬力波亞速鋼鐵廠被圍困的慘劇會再次重演，「當我們還在北頓內茨克時，俄軍採用了焦土戰術，24小時不間斷地對我們實施砲擊。如果他們只派出步兵進攻的話，我們還是能夠防禦，但他們摧毀了所有建築，導致我們沒有地方設防，戰爭根本打不下去」。

▲烏軍證實，俄羅斯在北頓內茨克採取的「焦土戰術」讓他們難以抵禦。（圖／路透）

他們回憶，當守軍接到撤退的命令時，他們心裡感覺非常痛苦，不過大家的心裡都清楚，如今的損失已十分慘重，再堅持下去也沒有意義了，「當你曾經為了這裡的每一條街道而戰，這裡的每一片土地都被視為你的家園時，做出離開的決定真的很難，但無可否認，這是正確的事，我們也只能遺憾地離開」。

雖然烏克蘭選擇棄守北頓內茨克，不過安東相信，俄軍在頓巴斯戰役的損失要比烏克蘭嚴重得多。另外，雖然莫斯科否認俄軍在其所謂的「特別軍事行動」中有針對平民的攻擊行為，但這2名守軍指控，俄軍在戰爭中犯下多起戰爭罪，導致數千名平民死亡，數百萬人流離失所。