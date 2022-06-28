俄軍火箭彈狂轟利西昌斯克　「取水民眾」被炸8死42傷！最小僅14歲

▲烏克蘭官員指控俄軍朝取水的平民開火。圖為烏克蘭東部利西昌斯克市（Lysychansk）遭砲轟的建築物冒起濃煙。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏雙方在烏克蘭東部盧甘斯克州激烈交火，北頓內茨克市（Severodonetsk）已被俄方佔領，僅有一河之隔的利西昌斯克市（Lysychansk）正遭受猛烈砲火攻擊。俄軍27日使用多管火箭系統（MLRS）朝當地一群正在排隊取水的民眾開火，造成至少8人死亡、42人受傷。

根據法新社等外媒報導，盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）在Telegram上表示，俄軍27日在利西昌斯克動用BM-27「颶風」（Uragan）220毫米多管火箭系統襲擊群眾，「當時平民正在儲水槽取水。8名居民死亡，21人被送往醫院。」不過，有媒體稱受傷人數達42人。

蓋戴表示，死者中有一名2007年出生的少年，傷者中也有一名出生於2008年的少年。報導指出，利西昌斯克是俄軍試圖佔領烏東頓巴斯地區的下一個目標城市，也是烏克蘭在盧甘斯克州的最後據點。

同日稍早，俄羅斯對烏克蘭中部城市克勒曼楚（Kremenchuk）一家購物中心發動襲擊，造成至少10人死亡、40多人受傷。地方行政首長魯寧（Dmytro Lunin）警告，死亡人數可能還會增加。烏克蘭國防部指控，俄軍是蓄意選在最繁忙的時段攻擊商場，以造成最大傷亡。

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