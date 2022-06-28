烏克蘭購物中心慘遭轟炸　G7領導人聲明譴責俄羅斯：這是戰爭罪！

▲烏克蘭中部城市克列緬丘格一座購物中心慘遭俄軍飛彈襲擊。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）一座購物中心於當地時間27日下午3時50分慘遭俄軍利用飛彈轟炸，整棟建築物被熊熊烈焰吞噬燒毀、屋頂塌陷，當時約有1000名平民待在購物中心內，這場空襲導致至少16人死亡、59人受傷，此時正值七大工業國組織（G7）在德國召開會議，對此G7發表聲明嚴正譴責俄軍暴行。

根據《CNN》、《路透社》報導，俄軍空襲烏克蘭克列緬丘格的購物中心後，Telegram等社群網站與軟體紛紛出現事發現場慘烈的影像，包括購物中心大樓被燒焦的外殼和坍塌的屋頂，影像中還可以聽到一名男子連續2次呼喊，「還有人活著嗎？」，不久後便有救護車前來將傷者送至醫院。

▲▼現場抬出許多死傷者。（圖／路透社）

隨著夜幕降臨，死傷者家屬聚集在馬路對面的一間飯店，救難人員在現場搭建臨時基地，讓家屬等待救援消息，現場配備電燈與發電機，讓救難人員能夠持續搜救工作。

空襲發生之際，美國、英國、法國、德國、加拿大、義大利、日本等G7成員國領導人正在德國參加峰會，討論如何加強對俄羅斯的制裁。G7發表聯合聲明，強烈譴責俄羅斯此次襲擊非常可惡，同時承諾將持續為烏克蘭提供財政、人道主義與軍事支援，直到戰爭結束為止。

G7聯合聲明中指出，「（俄軍）對無辜平民的無差別襲擊，已然構成了戰爭罪」。

▼烏克蘭克列緬丘格購物中心慘遭俄軍飛彈襲擊，傷者送往醫院治療，其中還有死者屍體。（圖／路透社，下同）

烏克蘭總統澤倫斯基則認為，這場襲擊是「歐洲歷史上最無恥的恐怖主義行為」之一。他表示，「這座購物中心對俄羅斯而言沒有戰略價值，對佔領軍而言也沒有危險。」

烏克蘭波塔瓦州（Poltava）州長盧寧（Dmytro Lunin）也認為俄軍針對購物中心的空襲行為是戰爭罪。

據悉，克列緬丘格位於烏克蘭中部的波塔瓦州，是烏克蘭最大的工業城市之一，其城市人口將近22萬。

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