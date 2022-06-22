暑假來探索知識　教部＋故宮＋文化部合推5300場展演活動

▲為鼓勵民眾暑假探索知識，教部與故宮及文化部聯合舉辦「Muse 大玩家」活動。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

暑假即將來到，為鼓勵民眾在暑假期間持續學習，教育部結合所屬館所、故宮博物院及文化部所屬文化機構，今（22日）宣布聯合舉辦「Muse 大玩家」系列活動，預計將有380場次講座、5300場次展演活動，讓民眾與孩子在暑假期間，到社教與文化機構，享受精彩多元的學習活動，民眾可到網站查詢相關內容。

教育部結合所屬館所，和故宮博物院及文化部所屬文化機構，今天宣布聯合舉辦以「MUSE大玩家-探索知識COOL」為主軸的「Muse 大玩家」系列活動，希望在即將到來的暑假，提供博物館及圖書館豐富館藏資源及體驗展演活動，讓民眾在做好防疫措施同時，仍可在博物館及圖書館各領域書籍、典藏品及展覽中，持續帶著熱情探索學習。

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▲教育部次長林騰蛟表示，與故宮及文化部合作舉辦「Muse 大玩家」系列活動。（圖／記者許敏溶攝）

教育部次長林騰蛟表示，這次教育部與故宮及文化部聯合在暑假推出「Muse 大玩家」系列活動，是精彩、多元的學習活動，共計有超過380場次的講座、620場次研習、410場次營隊及5300場次展演活動，像是國立科學工藝博物館舉辦「技職新視界展」特展，有趣主題式展示介紹七大學群，並以闖關互動裝置、職場ＶＲ體驗等，帶您進入技職新視界。

而為引導民眾發現各館所的寶藏，教育部也建置「Muse 大玩家」網站，並透過Line@及Facebook（臉書）傳送精彩的展演相關資訊，以及延續集章活動，凡持活動集點卡或以手機登入「iMuseum台灣」APP電子集章，參訪各館所並集滿3點，即可擇任意一館所兌換活動推廣品，歡迎民眾踴躍參與。

此外，教育部表示，故宮博物院則推出「2022故宮童樂節『藝童寫遊記』親子探索包」活動，以「藝時空旅行」為主軸，透過展廳自導遊程、美學手作、肢體律動、互動尋寶等形式，鼓勵大小朋友開啟審美經驗的探索之旅，發現文物的隱藏訊息。