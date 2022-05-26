暨大證實南開科大有意捐校產　教部：討論中、尊重兩校決定

▲南開科大傳出將捐產給暨南大學，暨大今天證實。（圖／摘自南開科大網站）

記者許敏溶／台北報導

繼華夏科技大學傳出將由台灣科技大學「接收」，位於南投的南開科技大學，今（26日）也傳出兩校正商討以「捐贈→承接」方式跟暨南大學合併，國立暨南大學也證實，南開科大有意捐贈全部財產並由暨南承接，教育部表示，南開科大並非專輔學校，辦學及財務均正常，兩校合作案校內仍在討論中，教育部目前未收到正式申請案，但尊重兩校後續校內的溝通及最後決定。

華夏科大昨傳出將被台科大「接收」，但事件曝光後卻引發爭議，華夏科大強調校方從未收到董事會指示要退場並捐給台科大或合併決議，校內也從未討論過此議題，並批評這是台科大單方面釋出的不實訊息，嚴重傷害校譽，請台科大務必儘速公開聲明，要求台科大道歉，而台科大稍早也道歉。

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但相較於華夏科大與台科大爭議事件，今天再傳出暨南國際大學將接收南開科技大學，暨大表示，南開科大有意捐贈全部財產並由暨大承接為實情，且南開科大在規劃捐贈初期，就多次溝通並交換意見，希望南開科大未來決議停辦技職教育後，由暨大擔負起技職教育責任，造福長久處於高教技職資源匱乏處境的南投縣學子，但暨大迄今尚未收到南開科大決議捐贈函文。

對此，教育部則表示，南開科大目前並非專輔學校，辦學及財務均正常，該校與暨南大學兩校合作案校內仍在討論中，教育部尚未收到正式申請案，而兩校在考量最佳合作模式、保障教職員生權益及校產公共性之前提下，教育部尊重兩校後續校內的溝通及最後的決定。