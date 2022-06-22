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大陸 大陸焦點 特派現場

香港故宮開館搶先看！　清傳國玉璽、米芾行書、宋定窯孩兒枕齊聚

記者魏有德／綜合報導

香港故宮文化博物館今（22）日舉行開館儀式，將於7月2日正式對外開放。香港故宮開放後，將分階段展出由北京故宮出借的900多件珍貴文物。據了解，900多件文物中，有166件屬於國寶級別，包括北宋定窯孩兒枕、清朝傳國玉璽、北宋《洛神賦圖》摹本及首次離開中國大陸展覽的米芾行書《研山銘卷》等。

▲香港故宮開館，展品搶先看。（圖／翻攝央視）

▲康熙帝夏季穿著的彩雲金龍紋朝袍。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，談及博物館的定位和願景，香港故宮館長吳志華表示，香港故宮文化博物館並非北京故宮博物院的分館，也與台北故宮博物院不同，「我們希望由此促進香港與內地的文化事業融合發展，讓香港的文化發展融入國家文化發展大局，同時將中華傳統文化傳播給世界觀眾，助力香港發展成為中外文化藝術交流中心。」

▲香港故宮開館，展品搶先看。（圖／翻攝央視）

▲乾隆定為「洛神賦第一卷」的北宋《洛神賦圖》摹本。（圖／翻攝央視）

香港故宮博物館位於維多利亞港邊的西九文化區，外型類似古代器皿方鼎，金色外觀在陽光下十分搶眼。被乾隆定為「洛神賦第一卷」的《洛神賦圖》、北宋米芾的行書作品《研山銘卷》、蘭亭八柱之《唐虞世南（傳）行書摹蘭亭序帖卷》、宋徽宗《雪江歸棹圖卷》、南宋畫家趙伯駒的《江山秋色圖》、五代阮郜的傳世之作《閬苑女仙圖卷》等900多件來自北京故宮的珍貴文物，將於香港故宮文化博物館七個開幕展展出。

▲香港故宮開館，展品搶先看。（圖／翻攝央視）

▲清朝傳國玉璽。（圖／翻攝央視）

7項開幕展覽共分為，「紫禁萬象：建築、典藏與文化傳承」（第1展廳）；「紫禁一日：清代宮廷生活」（第2展廳）；「凝土為器：故宮博物院珍藏陶瓷」（第3展廳）；「龍顏鳳姿：清代帝后肖像」（第4展廳）；「器惟求新：當代設計對話古代工藝」（第5展廳）；「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」（第8展廳）；「馳騁天下：馬文化藝術」(第9展廳）。

▲香港故宮開館，展品搶先看。（圖／翻攝央視）

▲北宋定窯白釉孩兒枕。（圖／翻攝央視）

第八展廳裡的35件書畫作品匯聚遠至唐宋時期經典名作，是近15年來故宮所藏品最大規模的一次離境展覽。包括（傳）顧愷之《洛神賦圖》（北宋摹本）、南宋（傳）趙伯駒《江山秋色圖卷》（南宋，十二世紀 ）、唐（傳）虞世南《行書摹蘭亭序帖卷》、北宋米芾《行書研山銘卷》 、北宋趙佶《雪江歸棹圖卷》《楷書夏日詩帖》 、宋趙孟頫《人騎圖》卷、南宋李嵩《花籃圖》及清郎世寧《獅子玉》等名作。

由於古代書畫等紙質或絹本文物，對光照、溫濕度十分敏感，展期只有一至三個月，部分文物展品在香港展出後，要回到北京故宮休眠數年。由宋代五大名窯之一，定窯燒製而成的白釉孩兒枕，同類傳世品極罕見，此次也將只在香港故宮展出三個月。

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