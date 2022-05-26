麥當勞故宮餐大賣！故宮文創商品業績卻雪崩下滑　吳密察說明原因

▲麥當勞X故宮精品合作推出「皇帝御製」限定包裝，大受好評。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

開發金股東會推出「故宮碗」贈品造成瘋搶，人氣速食店麥當勞也與故宮精品合作推出「皇帝御製」分享盒，叫好又叫座；不過故宮自己的文創商品業績卻雪崩式下滑，立委今（26）日提到故宮的IP明明有市場，該好好檢討行銷。故宮院長吳密察表示，確實要檢討，因為「行銷一直都不是我們的強項」，而這些公司的優勢就是有強大的行銷管道。

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▲開發金股東會「故宮碗」紀念品被瘋搶，還被人放上電商平台賣。（圖／翻攝自蝦皮）

開發金股東會透過故宮的「Open Data」，免費取得故宮的花鳥彩繪圖像，製作出60萬組、上百萬件的紀念碗，作為贈品送給會員，沒想到竟造成民眾瘋搶，甚至被放到網路以高價轉賣。不過對比之下，故宮自行販售的青瓷手繪粉彩團花碗，一年多來只賣出6個、手繪黃地菊花對碗只售出17組，其他相關文創商品也因為疫情影響，遊客銳減，導致業績雪崩式下滑。

立委黃國書今在立法院教育及文化委員會提到，由此可知社會大眾非常喜歡故宮的圖像，甚至為了搶紀念品而去買開發金的股票，顯見故宮的IP非常有市場，認為故宮應該檢討如何做商品、如何行銷。

故宮院長吳密察坦言，確實該檢討，看有沒有新的辦法；而這也是故宮的瓶頸。為什麼故宮的圖像被麥當勞、Hello Kitty使用作為商品後，都能夠造成轟動、叫好又叫座，故宮自己卻沒辦法做到這程度？他解釋，大家可以看到這些都是「非常有規模的大公司」，有龐大的行銷資源，它們只要取得故宮授權，使用一點點圖案，透過自己的行銷管道宣傳，結合它們的商品，就能有很好的成效。

▲麥當勞X故宮精品合作，清代琺瑯彩瓷上身「麥當勞分享盒」。（圖／業者提供）

而相比之下，故宮確實沒有這麼龐大的商業規模和行銷資源，吳密察說，「行銷確實不是我們的強項」。他分析，要搞出一個這樣的行銷方式，也要砸非常多錢，例如要拍一支像麥當勞那樣的廣告，在家家戶戶的電視台播放，要花多少錢？如果相同方法用在故宮本身，很可能拍一支廣告的花費，遠遠高於後續的商品業績效益。

他也無奈表示，確實希望自己更有行銷頭腦，但身為一位文學院出身的教授，要他來做這方面也有難度，「我很認真，但我頭都在燒」；如果他再去聘請一位厲害的行銷背景CEO，很可能這位CEO年薪要幾百萬。考量成本與效益各種情況之下，這個難題沒有外界想像容易。

吳密察也舉例，所以為什麼法國羅浮宮成立很多公司，而且它們那些公司都是「要賺錢的、是做生意的」，它們所做的一檔展覽能賣給全世界。而博物館有的核心工作，也有營運的工作，但故宮過去都是放在一起，如今好不容易有一個行銷處，可是8成還是公務員，他們不見得有專業背景，而且誘因也是因素。

例如民營商業公司可以制定業績目標，達到能給予獎金獎勵；或是沒有達到目標時，可能有相對的規則，這種營運邏輯完全和公務體系不一樣。而礙於國家政策、法律環境等，都要考慮，不是故宮自己說了算。

此外，這次被搶翻的「故宮碗」被爆料是在中國大陸製造，吳密察對此感到無奈，但也承認這部分管不著，因為該公司是以合法管道取得圖像授權，只要標註來源，且贈品也非商品，並無違法，至於使用圖像之後在哪裡製造，故宮也無權干涉。