　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

文資局官員捲入綠能蟑螂弊案　監察院審查全票通過彈劾

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院16日表示，文化部文化資產局前局長施國隆任用已列為廉政風險人員的蕭銘彬辦理採購業務，造成公帑損失超過1400萬元，蕭銘彬更收受賄賂857萬元，有損官箴及政府形象，核有重大違失，監察委員葉宜津、王美玉、賴鼎銘、蕭自佑提案彈劾施國隆、蕭銘彬，並且糾正文化資產局。

監察院透過新聞稿說明，我國為達成2025年非核家園目標，發展綠能產業，離岸風力發電為政府大力推動政策之一，相關部會都積極配合中央政策，然而《水下文化資產保存法》2015年12月公布施行後，離岸風電開發商在環評前，需將水下文化資產調查報告送文化部文化資產局審查。

監察院指出，蕭銘彬利用辦理水下儀器採購案、雲端火災預警採購案，向廠商期約、收受賄賂，更透過向離岸風電開發商推薦廠商，撰寫水下文化資產調查報告，賺取報酬並從中獲取賄賂。

監察院再指，施國隆明知蕭銘彬遭檢舉，已列為廉政風險人員進行列管，仍將其調回主辦採購事務，且該等採購均由施國隆核定，造成超過新台幣1400萬元公帑的損失等情。

監察院表示，經過葉宜津、王美玉、賴鼎銘、蕭自佑調查相關事證後，確實已經嚴重敗壞國家文官及政府形象，核有重大違失，提案彈劾，監察院彈劾審查會7日審查全數通過彈劾，已經移送懲戒法院審理，監察院教育及文化委員會16日通過調查報告，提案糾正文資局。

糾正案文指出，文資局限期風場開發商需在2週內，函送水下文資調查報告審查在先，其水下文化資產審查專案小組，又自行決定8家優先輔導的風場，排除其餘14家未列入者，進入下次會議審議之權利在後，導致有心人可上下其手牟利。

糾正案文說明，文資局承辦單位又將未列入優先輔導的風場，排入會議審查，顯示優先輔導機制流於恣意，凸顯承辦單位掌有調查報告是否排入會議的生殺大權，都使政府大力推動離岸風電的政策嚴重受挫，核有違失。

糾正案文表示，文資局未依審議會決議，詳細評估並進行管理維護計畫，也沒有衡量實際需求，就辦理水下儀器設備的採購程序，對於細項規格及單價金額都沒有善盡訪商事宜進行審查，漏未察覺預算浮編高達近4成，任由承辦單位簽辦招標，導致公帑損失。

糾正案文還說，決標金額達830萬餘元的多波束聲納（MB），交貨迄今都還沒使用，而且已經在文資局倉庫閒置4年6個月等，都核有疏失。

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
好市多上架夯鞋「不到800」！網吐血：才找代購買2倍價
染疫必吃香菜！　醫激推「治腦霧咳嗽」超狂功效曝
愛愛女神走光！胸前冒「神秘黑點」　本尊認：跑出來啦
羅一鈞獨撐記者會　他淚曝「1往事」：拯救無數性命！
輪胎行慘死妹妹曾是射箭隊　教練難過曝：林詩嘉學妹
最高月領4.9萬！　2大補貼計畫一次看
妹妹IG動態「二哥陪兒玩像慈父」　竟成奪8命惡魔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

文資局官員捲入綠能蟑螂弊案　監察院審查全票通過彈劾

林智堅被控要消防員「打雜」　竹市還原現場回擊時力：汙衊與抹黑

快訊／新北65歲以上第四劑疫苗明開放預約　醫療院所還送加碼禮

快訊／網傳總統確診？　蔡英文：直到今天身體都健康良好

黃珊珊民調超車怎麼辦？　王世堅曝民進黨只有一招

前消防員告新北市官員瀆職　消防局批毫無根據：力挺執勤同仁信譽

藍營高雄市長神秘民調「她衝第一」　在地議員不服：質疑真實性

黑心快篩「食藥署早知情」？　綠委曝公文打臉：署長下台！

LIVE／指揮中心宣布高峰已過　侯友宜說明新北最新疫情

「扶龍王」力挺有加持？　林佳龍讚王世堅：真性情男人

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

文資局官員捲入綠能蟑螂弊案　監察院審查全票通過彈劾

林智堅被控要消防員「打雜」　竹市還原現場回擊時力：汙衊與抹黑

快訊／新北65歲以上第四劑疫苗明開放預約　醫療院所還送加碼禮

快訊／網傳總統確診？　蔡英文：直到今天身體都健康良好

黃珊珊民調超車怎麼辦？　王世堅曝民進黨只有一招

前消防員告新北市官員瀆職　消防局批毫無根據：力挺執勤同仁信譽

藍營高雄市長神秘民調「她衝第一」　在地議員不服：質疑真實性

黑心快篩「食藥署早知情」？　綠委曝公文打臉：署長下台！

LIVE／指揮中心宣布高峰已過　侯友宜說明新北最新疫情

「扶龍王」力挺有加持？　林佳龍讚王世堅：真性情男人

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

政治熱門新聞

快訊／網傳蔡英文確診？　總統府打臉：已向警方報案

黑心快篩「吹哨人公文曝光」　她開嗆衛福部

快訊／竹市輪胎行大火8死　林智堅發聲了

餐飲業虧損　王浩宇：撐不下去就是命

北市府再被抓公務員上班用PTT　留言內容讓網傻眼

民進黨台北市長誰來選？　媒體人爆：陳時中鬧脾氣

鄭寶清氣炸！曝鄭運鵬、鄭文燦合推林智堅選桃園　預計6/22提名

林智堅選桃園成板上釘釘　傳鄭宏輝願成全沈慧虹接棒竹市

誰用北市府IP罵「羅智強是狗」？　徐巧芯曝新證據

石斑魚被禁也怪馬英九　本人出面反嗆

日本人吃台灣鳳梨一顆只要22元？　李來希逛超市嚇一跳

快訊／全國305萬人染疫、4546死　衛福部曝本土疫情「漸下降趨勢」　

高登生醫翻版！他起底黑心快篩負責人曾經營小吃

潘孟安轉戰新北？　楊曜嗆林佳龍：要的就搶，不要的就塞給政敵

更多熱門

相關新聞

聖露西亞大使拜會監院　陳菊盼促進人權合作

聖露西亞大使拜會監院　陳菊盼促進人權合作

聖露西亞駐台特命全權大使路易斯15日拜會監察院，監察院長陳菊表示，聖露西亞是台灣在加勒比海最重要的友邦，兩國同為島國，在距離上雖然遙遠，但在追求民主自由價值的理念相當一致，尤其聖露西亞也設有監察使，期待彼此在監察職權與人權領域上，未來能夠進一步交流與合作。

燈塔承辦人偽造文書　監院糾正交通部航港局

燈塔承辦人偽造文書　監院糾正交通部航港局

陳菊巡查北觀風景區　監委盼落實觀光立國

陳菊巡查北觀風景區　監委盼落實觀光立國

中選會沒辦聽證即通過核四公投　監委建議修法強化審查權限

中選會沒辦聽證即通過核四公投　監委建議修法強化審查權限

監察院可廢　監察權不可廢

監察院可廢　監察權不可廢

關鍵字：

文化部文化資產局監察院糾正葉宜津王美玉賴鼎銘蕭自佑

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

弟弟燒死8至親　兇嫌哥哥「全套隔離衣」靈堂痛哭

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

輪胎行8死鄰居視角曝！驚聞孩童求救聲

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

新竹8死火警今早最新畫面曝

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面