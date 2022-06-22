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雲林+1528！盛行率為8.32%尚在高原期　6歲重症男童已出院

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲目前全國各縣市本土確診盛行率，雲林縣為8.32%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（22）日新增1528例本土確診個案，分別為斗六391例，虎尾198例，斗南140例，西螺96例，北港78例，莿桐76例，麥寮74例，古坑67例，大埤、土庫46例，崙背42例，元長39例，台西、二崙38例，口湖37例，四湖33例，褒忠26例，林內25例，東勢20例，水林18例，個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日疫情新增1528例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-100歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1438人、確診者居家照護在管中有8527人。統計至6月21日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 2 劑累計已完成625人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19823人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共53022例，其中累計111例為死亡。今日新增3例死亡確診個案，分別是1位男性與2位女性，年齡介於80至90多歲間，分別有癌症、高血壓、糖尿病、心血管疾病等慢性病史，其中2位已完整 接種疫苗，另1位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/17至6/18，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋1528例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善說明，6歲重症男童昨日已順利出院，未來將定期回台大雲林分院做語言與智力的復健。張麗善表示，雲林縣經統計至6/21盛行率為8.32%，疫情尚在高原期，請鄉親不要掉以輕心，應持續配合並落實政府各項防疫措施，勤洗手、戴口罩、打疫苗、保持社交距離。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案各年齡層人數及比例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計114確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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