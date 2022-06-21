獨／老饕才知的雲林隱藏版美食　夏季限定涼麵藏身檳榔攤...只要35元

▲虎尾豐晟檳榔攤老闆娘的美味涼麵，只有販賣夏季，每年接近端午就會有老饕頻上門詢問開賣了沒。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

「老闆兩盒涼麵」！雲林這處明明是檳榔攤，怎麼上門顧客買的不是檳榔飲料，卻是「涼麵」？雲74縣道有家檳榔攤夏季推出限定涼麵，Ｑ彈的麵條搭配切絲的小黃瓜、紅蘿蔔，淋上清爽的特調醬汁、芝麻醬及美乃滋，吸引許多送貨司機朋友及老饕，特地前往買來當正餐，冰涼消暑又開胃。

這家位於虎尾鎮頂溪里雲74縣道與71縣道十字路口附近的豐晟檳榔攤，除了賣飲料、檳榔、香菸外，還有賣涼麵，所賣的涼麵醬汁獨特爽口好吃，從事戶外工作的民眾首選夏日銅板美食；從事路樹修剪的蔡先生說，檳榔攤賣的涼麵很好吃，炎炎夏日吃熱食會滿身大汗，不吃又怕使不起勁，吃涼麵才能沁涼開胃。

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▲冰涼的麵條加上老闆娘個精選原料調製的獨特口味，最後淋上嘉義美食特色美乃滋，成為當地隱藏版夏季限定美食。（圖／記者蔡佩旻攝）

檳榔攤老闆娘何小姐說，賣檳榔是主業，已經營20多年，賣涼麵是意外，製作做涼麵的起源是天氣炎熱沒胃口食不下飯，身為嘉義人的她在雲林又沒人專賣涼麵，便做了自己喜歡的口味涼麵與員工分享外也送給鄰居與好友品嘗，沒想到大家吃過後，因有別於一般市面上的口味，紛紛提出建議，希望她能在檳榔攤兼賣涼麵，就這樣開始，靠大家口而相傳下，一賣就是5、6年。

▲雲林虎尾頂溪里夏季限定涼麵美食竟然隱身在檳榔攤內，只有老饕才知道。（圖／記者蔡佩旻攝）

何小姐說，所採用的麵條為寬麵，是嘉義涼麵的麵條，與一般的油麵條不一樣，吃起來Q彈不黏膩，除了加上芝麻醬及嘉義美食特色「美乃滋」，搭配切絲的小黃瓜與紅蘿蔔，淋上獨自特調的清爽的醬汁，冷藏後更好吃；作法普通簡單，重點是比例要恰恰好，食材一項過多或太少，都會影響品嘗的口感。

雲林虎尾鎮頂溪里的豐晟檳榔攤涼麵，被當地民眾稱為鄉間隱藏版「檳榔涼麵」，每份銅板價只要35元，敢吃辣的還能加上特製辣油，大約從端午節前夕開賣至中秋節後，每日上午11點販售到賣完為止。

▲雲林虎尾頂溪里夏季限定涼麵美食，竟然藏身在檳榔攤內。（圖／記者蔡佩旻攝）



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