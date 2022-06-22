高雄+6981！減災逐步走向振興　陳其邁：7月陸續推配套措施

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

中央今(22日)公布高雄有6992例本土個案，其中11例經疫調轉銜，高市府公布新增6981例本土個案。相較於昨日8031例，今約有千例降幅，市長陳其邁表示，高原期已過，目前已從減災逐步走向振興，7月將陸續推出配套措施，防疫措施不可免，但生活要盡速回歸正常。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，分析各年齡層確診者，50-64歲有明顯降幅，上升幅度最多是5-11歲(1%)，0-4歲上升0.1%，65歲以上上升0.2%。可顯著看到，同住家人傳播鏈是今日公布案例最主要的傳染型態。

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潘炤穎說，高雄整體盛行率已達13.78%，但部分族群只有明顯上升狀況，65歲以上族群盛行率已達10%，不過疫苗涵蓋率維持在74.8%已有一段時間，呼籲長者儘速接種疫苗，6月底前接種有700元獎勵。另外5-11歲第二劑疫苗以及12-19歲第三劑已陸續安排接種，呼籲家長要鼓勵小孩踴躍接種。

針對昨日中央公布高雄有BA.4、BA.5病毒株各一例，潘炤穎說，個案分別來自美國和德國，邊境管制過程中都已確切掌握個案狀況，同時也針對個案同住接觸者進行匡列採檢，目前未有進一步狀況發生。

陳其邁表示，疫情高原期已過，台中、台南、高雄發生率已回歸到0.003左右，意味著個案已慢慢減少，今日空床數也達53.2%，也就是出院者比入院多。雖然目前風險降低，但防疫重點還是回歸家中群聚感染比例高，以過去高雄2年防疫經驗來看，只要雙方都戴著口罩，維持1.5公尺距離都算安全。

陳其邁也推測，6月底，高雄平均每日有3、4000例，目前逐步從減災走向復原、產業振興，高市府將結合中央觀光振興計畫和在地商圈行銷，於7月陸續推出方案，希望逐步回歸正常生活和消費，具體內容正在研議。

教育局長謝文斌指出，本周各校陸續進入期末考，市府之前也宣布，暑假前維持遠距教學，遠則上希望各校採取彈性調整，定期和平時評量方式，鼓勵採取多元評量方式，不一定要回校期末考。若防疫小組決議，安排學生回校進行學習活動，目前市府也開放此規劃，但仍建議校方採取多元方式辦理。

由於高中部分涉及繁星升學計畫，近日台中有萬名學生連署取消實體期末考，對此，謝文斌說，確實高雄有部分學校採取實體考試，但會提醒學校注意防疫措施，包括加大座位區、開窗以及加強清消。

